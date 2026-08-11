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Politica Interna

Sicurezza, De Corato (FDI): Milano terza città europea per truffe a turisti

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "Altro triste primato per Milano: è al terzo posto tra le città europee più esposte a truffe e raggiri ai danni dei visitatori: unica città italiana sul podio. Questo fenomeno, secondo il sito truffa.net, riguarda soprattutto i luoghi maggiormente frequentati dai turisti.
Sono curioso di sapere se, anche di fronte a questi dati, qualcuno avrà ancora il coraggio di mancare di rispetto alla sensibilità dei milanesi, continuando a sostenere, in malafede, che l'insicurezza vissuta quotidianamente in città sia soltanto frutto di una percezione e non abbia invece un fondamento nella realtà.
Voglio inoltre ricordare al sindaco Giuseppe Sala che Milano, soprattutto dopo Expo 2015, ha visto crescere enormemente il peso del turismo nella propria economia. Il pessimo biglietto da visita rappresentato dai continui scippi, furti e raggiri ai danni di chi arriva dall'estero per visitare la nostra città rischia quindi di produrre conseguenze negative non soltanto sull'immagine di Milano, ma anche sulla sua economia".
Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, vicepresidente della I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera e già vicesindaco di Milano, Riccardo De Corato.

(AGENPARL)
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