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Emilia Romagna

Nel 20° anniversario della tragedia aerea della Besurica, Piacenza ricorda l’equipaggio del cargo C130 di Air Algérie

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Piacenza

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Piacenza, 11 agosto 2026

*Oggetto: **Nel 20° anniversario della tragedia aerea della Besurica,
Piacenza ricorda l'equipaggio del cargo C130 di Air Algérie*

si terrà la cerimonia di commemorazione dell'equipaggio del cargo C130 di
Air Algérie precipitato nell'estate 2006 in località Cà degli Ossi.

nome dell'intera comunità piacentina – con la deposizione di un omaggio
floreale ai piedi della stele che riporta il nome delle vittime e la
presenza, alla messa serale nella parrocchia di San Vittore, di una
rappresentanza comunale. Nella ricorrenza del 20° anniversario, l'intento è
quello di rievocare anche attraverso la partecipazione collettiva, con un
momento semplice ma autentico di condivisione, una tragedia che la città
non dimentica.

Accanto alla sindaca Katia Tarasconi, alle istituzioni e alle delegazioni
delle realtà che parteciparono alle operazioni di soccorso, interverranno
il vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio monsignor Adriano
Cevolotto e i vertici
della Comunità Islamica locale, il presidente Shkelqim Lecini e il vice

Nell'occasione, sarà data lettura del messaggio della famiglia del copilota
Mohamed Tayeb Bédérina, che perse la vita nello schianto con il comandante
Mohamed Abdou e il tecnico di bordo Mustapha Kadid.

I tre componenti dell'equipaggio saranno ricordati, come sempre, anche
durante la messa delle 18 nella chiesa parrocchiale della Besurica.

(AGENPARL)
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