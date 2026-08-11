(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Piacenza, 11 agosto 2026
*Oggetto: **Nel 20° anniversario della tragedia aerea della Besurica,
Piacenza ricorda l'equipaggio del cargo C130 di Air Algérie*
si terrà la cerimonia di commemorazione dell'equipaggio del cargo C130 di
Air Algérie precipitato nell'estate 2006 in località Cà degli Ossi.
nome dell'intera comunità piacentina – con la deposizione di un omaggio
floreale ai piedi della stele che riporta il nome delle vittime e la
presenza, alla messa serale nella parrocchia di San Vittore, di una
rappresentanza comunale. Nella ricorrenza del 20° anniversario, l'intento è
quello di rievocare anche attraverso la partecipazione collettiva, con un
momento semplice ma autentico di condivisione, una tragedia che la città
non dimentica.
Accanto alla sindaca Katia Tarasconi, alle istituzioni e alle delegazioni
delle realtà che parteciparono alle operazioni di soccorso, interverranno
il vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio monsignor Adriano
Cevolotto e i vertici
della Comunità Islamica locale, il presidente Shkelqim Lecini e il vice
Nell'occasione, sarà data lettura del messaggio della famiglia del copilota
Mohamed Tayeb Bédérina, che perse la vita nello schianto con il comandante
Mohamed Abdou e il tecnico di bordo Mustapha Kadid.
I tre componenti dell'equipaggio saranno ricordati, come sempre, anche
durante la messa delle 18 nella chiesa parrocchiale della Besurica.