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Sicilia

[Comune Palermo] Sesta Commissione incontra rappresentanti esercenti bengalesi

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - «Stamane la sesta commissione consiliare del comune di Palermo ha
incontrato i rappresentanti dell'associazione dei commercianti bengalesi a
Palermo.

L'incontro è stato promosso dal presidente del forum delle culture avv.
Abdul Shaidul Hossin ed allo stesso hanno preso parte il presidente
dell'associazione dei commercianti Bengalesi Luthfulikram Litu ed il
presidente della Odv AVISI in Sicilia Josè Francisco Farias.

Il confronto ha avuto ad oggetto le problematiche vissute dagli esercenti
bengalesi, con particolare attenzione a quelli presenti nel centro storico
per la maggior parte afferiscono ai temi legati alla sicurezza, alle
necessità dei turisti ed agli orari di lavoro delle attività.

dal Presidente del Forum delle Culture, Avv. Shaidul Abdul, unitamente a
quella intrapresa dai rappresentanti dei commercianti, riconoscendo
l'importanza di un confronto costruttivo e diretto tra le diverse
componenti della comunità cittadina, quale strumento fondamentale per
individuare soluzioni condivise e nell'interesse generale della città.

Ha altresì gradito l'equilibrio nella posizione rappresentata dagli
esercenti ben consapevoli della necessità di trovare un punto di incontro
tra le proprie esigenze di commercianti, quelle dei residenti e dei turisti
nel generale orizzonte della tutela della pubblica sicurezza quale bene
primario da tutelare in assoluto ed ha visto con favore la nascita di un'
associazione rappresentativa degli esercenti stessi cui ha garantito
l'inizio di un percorso di ascolto a livello istituzionale che consentirà
agli stessi di far sentire la propria voce nelle scelte che riguardano
l'amministrazione della città».

Lo dichiarano, in una nota congiunta, i componenti della sesta commissione
consiliare: Leonardo Canto, Dario Chinnici, Teresa Leto, Fabio Teresi e

(AGENPARL)
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