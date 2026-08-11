PM: PRESTO DUE ASSUNZIONI E NUOVO SEQUESTRO DI MERCE IRREGOLARE

PM: PUBBLICATO IL BANDO, PRESTO DUE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO;

INTANTO NUOVO SEQUESTRO DI MERCE IRREGOLARE

"Un'iniziativa concreta sul fronte della sicurezza resa possibile da un

investimento importante da parte dell'Amministrazione, con il quale

andiamo a rinnovare sin da subito le risorse umane e professionali a

disposizione del Comando e a servizio della città, guardando al contempo

già a un futuro prossimo fatto di ulteriori implementazioni nella pianta

organica della PM": così il Sindaco Filippo Giorgetti annuncia e commenta

l'apertura del concorso che porterà presto all'assunzione di due nuovi

Istruttori di Vigilanza per il Comando di Polizia Locale.

Due posizioni particolarmente appetibili anche da un punto di vista

occupazionale, trattandosi di posti a tempo indeterminato rivolti a una

fascia di età compresa tra i 18 e i 39 anni; già online sul sito comunale

istituzionale il bando, con scadenza per presentare domanda fissata al 7

settembre. Inoltre, come sottolinea il primo cittadino, "il concorso

andrà a comporre una graduatoria la quale, oltre alla prime due posizioni,

non è escluso che nel 2027 possa esprimere ulteriori assunzioni, visti i

pensionamenti che i prossimi mesi interesseranno il personale della PM.

L'invito, in particolare ai ragazzi del territorio, è quindi quello di

valutare la partecipazione, con l'auspicio che la selezione posso portare

nuove risorse, persone in gamba e motivate al servizio della comunità."

Un passo amministrativo forte e concreto, quindi, sul fronte della

sicurezza, che fa il paio con il grande impegno e l'intensa quotidianità

vissuti in questi giorni d'agosto dagli agenti che già fanno parte della

PM di Bellaria Igea Marina. Delle ultime ore in particolare, l'ennesima

operazione che riguarda la lotta all'abusivismo commerciale, condotta

anche in questo caso come in diverse precedenti occasioni, in abiti civili

presso l'intera spiaggia di Bellaria Igea Marina. Un approccio che anche

nell'ultima circostanza si è dimostrato efficace, portando al

rinvenimento e sequestro, in zona Nord, rispettivamente di alcune centinaia

di oggetti, soprattutto bigiotteria, e di circa quaranta capi di

pelletteria, quasi tutte borse, contraffatti.

"Sono migliaia i prodotti che in queste settimane abbiamo sottratto al

mercato irregolare", le parole dell'Assessore alla Sicurezza Ivan

Monticelli. "Un grazie quindi alla nostra PM tutta per il grande lavoro

che la sta vedendo protagonista quest'estate. Proseguiremo su questa linea

senza abbassare la guardia, proprio soprattutto nei confronti di ogni forma

di abusivismo legato al commercio: ai cittadini, rinnoviamo l'invito a non

fare il gioco del mercato nero, in nome di abitudini di shopping e consumo

che finiscono per alimentare sfruttamento e marginalità, oltre che

danneggiare fortemente il commercio regolare."

allegata una foto

Comune di Bellaria Igea Marina