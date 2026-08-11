PM: PRESTO DUE ASSUNZIONI E NUOVO SEQUESTRO DI MERCE IRREGOLARE

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - PM: PUBBLICATO IL BANDO, PRESTO DUE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO;
INTANTO NUOVO SEQUESTRO DI MERCE IRREGOLARE
"Un'iniziativa concreta sul fronte della sicurezza resa possibile da un
investimento importante da parte dell'Amministrazione, con il quale
andiamo a rinnovare sin da subito le risorse umane e professionali a
disposizione del Comando e a servizio della città, guardando al contempo
già a un futuro prossimo fatto di ulteriori implementazioni nella pianta
organica della PM": così il Sindaco Filippo Giorgetti annuncia e commenta
l'apertura del concorso che porterà presto all'assunzione di due nuovi
Istruttori di Vigilanza per il Comando di Polizia Locale.
Due posizioni particolarmente appetibili anche da un punto di vista
occupazionale, trattandosi di posti a tempo indeterminato rivolti a una
fascia di età compresa tra i 18 e i 39 anni; già online sul sito comunale
istituzionale il bando, con scadenza per presentare domanda fissata al 7
settembre. Inoltre, come sottolinea il primo cittadino, "il concorso
andrà a comporre una graduatoria la quale, oltre alla prime due posizioni,
non è escluso che nel 2027 possa esprimere ulteriori assunzioni, visti i
pensionamenti che i prossimi mesi interesseranno il personale della PM.
L'invito, in particolare ai ragazzi del territorio, è quindi quello di
valutare la partecipazione, con l'auspicio che la selezione posso portare
nuove risorse, persone in gamba e motivate al servizio della comunità."
Un passo amministrativo forte e concreto, quindi, sul fronte della
sicurezza, che fa il paio con il grande impegno e l'intensa quotidianità
vissuti in questi giorni d'agosto dagli agenti che già fanno parte della
PM di Bellaria Igea Marina. Delle ultime ore in particolare, l'ennesima
operazione che riguarda la lotta all'abusivismo commerciale, condotta
anche in questo caso come in diverse precedenti occasioni, in abiti civili
presso l'intera spiaggia di Bellaria Igea Marina. Un approccio che anche
nell'ultima circostanza si è dimostrato efficace, portando al
rinvenimento e sequestro, in zona Nord, rispettivamente di alcune centinaia
di oggetti, soprattutto bigiotteria, e di circa quaranta capi di
pelletteria, quasi tutte borse, contraffatti.
"Sono migliaia i prodotti che in queste settimane abbiamo sottratto al
mercato irregolare", le parole dell'Assessore alla Sicurezza Ivan
Monticelli. "Un grazie quindi alla nostra PM tutta per il grande lavoro
che la sta vedendo protagonista quest'estate. Proseguiremo su questa linea
senza abbassare la guardia, proprio soprattutto nei confronti di ogni forma
di abusivismo legato al commercio: ai cittadini, rinnoviamo l'invito a non
fare il gioco del mercato nero, in nome di abitudini di shopping e consumo
che finiscono per alimentare sfruttamento e marginalità, oltre che
danneggiare fortemente il commercio regolare."
allegata una foto
Comune di Bellaria Igea Marina