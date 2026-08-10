(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Piacenza, 10 agosto 2026
*Oggetto: **Piscina Raffalda, entro il 21 agosto le manifestazioni di
interesse per la gestione biennale*
E' il 21 agosto prossimo, entro le ore 12, il termine entro cui i soggetti
in possesso dei requisiti richiesti possono inviare la propria
manifestazione di interesse al Comune di Piacenza per l'assegnazione, con
chiuso al pubblico per consentire un'opera di riqualificazione strutturale
non più prorogabile, ma necessaria per garantire la sicurezza degli utenti
– è attualmente sotto l'egida della società Activa per il mero servizio di
custodia e vigilanza, cura e manutenzione dell'area verde esterna in
concomitanza con i lavori, a seguito di un affidamento diretto come
previsto dal Codice degli appalti. La precedente gestione, sempre in capo
ad Activa, si era infatti conclusa formalmente il 31 maggio scorso, data di
sospensione delle attività natatorie e sportive per consentire l'avvio
della ristrutturazione, aggiudicata all'impresa edile Mbr.
Il valore della concessione, in linea con la normativa di riferimento, è
calcolato sulla base dei ricavi stimati, pari a 585.000 euro Iva esclusa,
per la gestione della vasca per nuoto libero e agonismo, la piscina per
ginnastica in acqua e corsi, gli spogliatoi annessi, l'infermeria, la
tribuna con capienza da 280 spettatori, la biglietteria, le aree verdi, la
palestra e l'area ristoro (quest'ultima passibile di subappalto, così come
il servizio di pulizie). L'affidatario non dovrà versare alcun canone
all'Amministrazione comunale, che a sua volta non prevede l'erogazione di
contributi ma, per sostenere l'equilibrio economico di un'attività onerosa
che costituisce un servizio pubblico, riconosce – a fronte dell'impegno del
concessionario nel sostenere i costi di gestione dell'impianto – un
corrispettivo annuo di 150.500 euro iva compresa (per un totale di 301 mila
euro), salvo offerte migliorative espresse in sede di gara.
L'avviso pubblicato oggi sull'Albo Pretorio online dell'ente costituisce
un'indagine di mercato preliminare a una successiva procedura negoziata,
cui saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato