Piacenza, 10 agosto 2026

*Oggetto: **Piscina Raffalda, entro il 21 agosto le manifestazioni di

interesse per la gestione biennale*

E' il 21 agosto prossimo, entro le ore 12, il termine entro cui i soggetti

in possesso dei requisiti richiesti possono inviare la propria

manifestazione di interesse al Comune di Piacenza per l'assegnazione, con

chiuso al pubblico per consentire un'opera di riqualificazione strutturale

non più prorogabile, ma necessaria per garantire la sicurezza degli utenti

– è attualmente sotto l'egida della società Activa per il mero servizio di

custodia e vigilanza, cura e manutenzione dell'area verde esterna in

concomitanza con i lavori, a seguito di un affidamento diretto come

previsto dal Codice degli appalti. La precedente gestione, sempre in capo

ad Activa, si era infatti conclusa formalmente il 31 maggio scorso, data di

sospensione delle attività natatorie e sportive per consentire l'avvio

della ristrutturazione, aggiudicata all'impresa edile Mbr.

Il valore della concessione, in linea con la normativa di riferimento, è

calcolato sulla base dei ricavi stimati, pari a 585.000 euro Iva esclusa,

per la gestione della vasca per nuoto libero e agonismo, la piscina per

ginnastica in acqua e corsi, gli spogliatoi annessi, l'infermeria, la

tribuna con capienza da 280 spettatori, la biglietteria, le aree verdi, la

palestra e l'area ristoro (quest'ultima passibile di subappalto, così come

il servizio di pulizie). L'affidatario non dovrà versare alcun canone

all'Amministrazione comunale, che a sua volta non prevede l'erogazione di

contributi ma, per sostenere l'equilibrio economico di un'attività onerosa

che costituisce un servizio pubblico, riconosce – a fronte dell'impegno del

concessionario nel sostenere i costi di gestione dell'impianto – un

corrispettivo annuo di 150.500 euro iva compresa (per un totale di 301 mila

euro), salvo offerte migliorative espresse in sede di gara.

L'avviso pubblicato oggi sull'Albo Pretorio online dell'ente costituisce

un'indagine di mercato preliminare a una successiva procedura negoziata,

cui saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato