Basiglio – Gironi passa il testimone a Rossignoli

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - *Gironi passa il testimone a Rossignoli*
*La vicesindaca ha presentato oggi le sue dimissioni per motivi personali e
al suo posto la sindaca Lidia Reale ha nominato Marco Rossignoli*
*Basiglio* (11 agosto 2026) – Daniela Gironi ha rassegnato oggi le proprie
dimissioni dalla carica di assessora e vicesindaca del Comune di Basiglio
per motivi personali. Una scelta maturata con serenità e piena
condivisione, giunta al termine di un percorso di importante collaborazione
istituzionale. La sindaca Lidia Reale, nel ringraziarla per il prezioso
lavoro svolto al servizio della comunità basigliese, ha contestualmente
nominato al suo posto Marco Rossignoli, figura molto stimata, conosciuta e
attiva nel tessuto sociale locale, che assumerà anche la carica di
vicesindaco. È docente di Storia della cooperazione internazionale
all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Attivo nell'Amministrazione
comunale come consigliere comunale della Lista civica Lidia Reale durante
il primo mandato, ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione
cultura. Il passaggio di consegne avviene in un clima di forte stima
reciproca e di sintonia della visione amministrativa.
Daniela Gironi, già apprezzata docente della scuola dell'infanzia prima
ancora di assumere incarichi istituzionali, continuerà a garantire il suo
supporto al territorio. In questi anni ha lavorato con straordinaria
dedizione, promuovendo progetti decisivi nell'ambito della cultura, delle
scuole e della tutela dell'ambiente di Basiglio.