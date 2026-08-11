IBRIDA”: CULTURE IN MISCELA AL CINEMA APOLLO

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "IBRIDA. CULTURE IN MISCELA": CINEMA, MUSICA E LETTERATURA SI INCONTRANO
AL CINEMA APOLLO
Dal 23 agosto all'8 ottobre il Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina
ospiterà IBRIDA – Culture in miscela, una nuova rassegna che intreccia
cinema, musica e letteratura in un unico percorso culturale, trasformando
ogni appuntamento in sperimentazione tra linguaggi artistici differenti. Un
progetto promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina, realizzato in
collaborazione con Approdi Srl e Frangenti APS, vincitore del bando della
Regione Emilia Romagna – L.R. 21 per la promozione culturale.
La rassegna nasce con un obiettivo preciso: valorizzare il dialogo tra le
arti, promuovere l'editoria indipendente e la saggistica musicale, offrire
spazio a giovani autori e studiosi, sostenere la diffusione della cultura
cinematografica. Il tutto nella cornice del Cinema Apollo, tornato a essere
uno spazio permanente dedicato al cinema (grazie al Bellaria Film Festival e
alla rassegna estiva BFF Open Air, curata da Approdi) e destinato a
diventare vero e proprio presidio culturale della città: una centralità
sancita anche attraverso il recente passaggio in Consiglio Comunale, che ne
ha riconosciuto l'interesse pubblico, approvando apposito schema di
convenzione ai sensi della Legge Regionale 24 del 2017.
Ogni serata sarà costruita come un'esperienza completa: la presentazione di
un libro, il dialogo con autori, giornalisti e studiosi, e una proiezione
cinematografica che approfondisce i temi affrontati durante l'incontro. Ad
aprire la rassegna, domenica 23 agosto, sarà Massimo Palma con
'Desiderare Bowie', accompagnato da Luigi Bertaccini, resident dj di
locali come Vidia club, Slego, Rolling Stone, direttore della storica radio
libera cesenate Radio Melody e curatore di nove rassegne di Across the
Movies. Seguirà la proiezione di 'Bowie – The Final Act', ultimo
documentario sull'artista uscito per Madison Picture a fine stagione.
Il 27 agosto per Bertaccini sarà la volta di dialogare con Enrico Lazzari,
dj della scena milanese, con la sua prima opera 'Ballare nella
catastrofe', dedicata alla cultura del clubbing, seguito dal documentario
'Riviera Clubbing', alla presenza del regista, Luca Santarelli.
Il 29 agosto il palco dell'Apollo ospiterà l'unico appuntamento interamente
musicale della rassegna: 'Scirocco. Ultima festa d'estate', con i
concerti di Dome La Muerte E.X.P., figura storica del rock indipendente
italiano, e dei Tangerine Stoned, tra le realtà più interessanti della
nuova scena psych-rock nazionale e recentemente entrati nel roster
dell'etichetta nostrana Go Down Records.
Il 6 settembre protagonista sarà Rino Gaetano. Sotto la conduzione della