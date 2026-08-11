IBRIDA”: CULTURE IN MISCELA AL CINEMA APOLLO

"IBRIDA. CULTURE IN MISCELA": CINEMA, MUSICA E LETTERATURA SI INCONTRANO

AL CINEMA APOLLO

Dal 23 agosto all'8 ottobre il Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina

ospiterà IBRIDA – Culture in miscela, una nuova rassegna che intreccia

cinema, musica e letteratura in un unico percorso culturale, trasformando

ogni appuntamento in sperimentazione tra linguaggi artistici differenti. Un

progetto promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina, realizzato in

collaborazione con Approdi Srl e Frangenti APS, vincitore del bando della

Regione Emilia Romagna – L.R. 21 per la promozione culturale.

La rassegna nasce con un obiettivo preciso: valorizzare il dialogo tra le

arti, promuovere l'editoria indipendente e la saggistica musicale, offrire

spazio a giovani autori e studiosi, sostenere la diffusione della cultura

cinematografica. Il tutto nella cornice del Cinema Apollo, tornato a essere

uno spazio permanente dedicato al cinema (grazie al Bellaria Film Festival e

alla rassegna estiva BFF Open Air, curata da Approdi) e destinato a

diventare vero e proprio presidio culturale della città: una centralità

sancita anche attraverso il recente passaggio in Consiglio Comunale, che ne

ha riconosciuto l'interesse pubblico, approvando apposito schema di

convenzione ai sensi della Legge Regionale 24 del 2017.

Ogni serata sarà costruita come un'esperienza completa: la presentazione di

un libro, il dialogo con autori, giornalisti e studiosi, e una proiezione

cinematografica che approfondisce i temi affrontati durante l'incontro. Ad

aprire la rassegna, domenica 23 agosto, sarà Massimo Palma con

'Desiderare Bowie', accompagnato da Luigi Bertaccini, resident dj di

locali come Vidia club, Slego, Rolling Stone, direttore della storica radio

libera cesenate Radio Melody e curatore di nove rassegne di Across the

Movies. Seguirà la proiezione di 'Bowie – The Final Act', ultimo

documentario sull'artista uscito per Madison Picture a fine stagione.

Il 27 agosto per Bertaccini sarà la volta di dialogare con Enrico Lazzari,

dj della scena milanese, con la sua prima opera 'Ballare nella

catastrofe', dedicata alla cultura del clubbing, seguito dal documentario

'Riviera Clubbing', alla presenza del regista, Luca Santarelli.

Il 29 agosto il palco dell'Apollo ospiterà l'unico appuntamento interamente

musicale della rassegna: 'Scirocco. Ultima festa d'estate', con i

concerti di Dome La Muerte E.X.P., figura storica del rock indipendente

italiano, e dei Tangerine Stoned, tra le realtà più interessanti della

nuova scena psych-rock nazionale e recentemente entrati nel roster

dell'etichetta nostrana Go Down Records.

Il 6 settembre protagonista sarà Rino Gaetano. Sotto la conduzione della