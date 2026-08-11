Agenzia nr. 1814 – Il consigliere Borraccino alla 60ª edizione della Sagra del vino a Carosino

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto
"Su invito del sindaco di Carosino, insieme a numerosi altri primi cittadini e ad altri colleghi consiglieri regionali ho partecipato all'inaugurazione della 60ª edizione della Sagra del vino a Carosino.
Una rassegna che si rinnova ogni anno e che rappresenta uno dei fulcri delle radici identitarie del territorio tarantino: un appuntamento in cui è possibile degustare le tipicità locali e approfondire la ricchezza culturale che caratterizza eventi di tale rilevanza.
Come governo regionale di centrosinistra stiamo contribuendo in modo concreto e sostanziale alla produttività e al sostegno del comparto agricolo e della filiera corta, attraverso misure che rafforzano il settore, potenziano le attività produttive, accompagnano il processo di transizione, accrescono l'economia e il tasso occupazionale, riducono i costi e puntano sulla qualità.
Prova ne è il recente Avviso pubblico per gli 'Investimenti produttivi agricoli' dove la Regione ha disposto 60 mln di euro per il settore, al quale si aggiungono strumenti specifici volti ad accrescere l'offerta turistica nel nostro territorio: 'Mare Democratico', 'Sea Hub', sostegno agli Info-Point, le sette leve di 'Puglia Moltiplica' e molte altre iniziative.
Un impegno che ho portato avanti con il già presidente Michele Emiliano e che prosegue oggi con il presidente Decaro, nel solco di una programmazione già avviata e che continua a dare risultati.
Ritengo essenziale sostenere le manifestazioni culturali ed enogastronomiche della provincia tarantina e, alla luce di quanto illustrato, continuare a lavorare per l'esclusività dei nostri borghi, la cultura dell'accoglienza, la valorizzazione dell'agricoltura, la promozione della ricettività turistica che sono alla base della nostra economia turistica e della crescita del turismo nella nostra Puglia"./comunicato
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