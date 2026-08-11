Comunicato stampa conferenza presentazione “Camminata di San Rocco” 11-8-26 ad

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Mercoledì 12 agosto, alle ore 10.30, nella sala conferenze stampa di Palazzo Adorno a Lecce, sarà presentato la "2^ Camminata di San Rocco 2026".
Promossa dall'Associazione Camminando Insieme di Ruffano, con il patrocinio di Provincia di Lecce, Comuni di Ruffano, Casarano, Taurisano, Supersano, Miggiano, Montesano Salentino, Specchia, l'iniziativa ha come finalità quella di ripristinare l'antica tradizione di pellegrinaggio ed accogliere i fedeli di Ruffano e paesi limitrofi che raggiungono a piedi il Santuario, e di valorizzare il patrimonio culturale e religioso del territorio comunale.
Ad illustrare i dettagli interverranno il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il vice sindaco di Ruffano e consigliere provinciale Francesco De Vitis, il presidente dell'Associazione Camminiamo Insieme Mauro Falco, con il vice presidente Rossano Casto ed il socio Roberto Bruno, e la guida turistica Monia Saponaro.
Lecce, 11 agosto 2026