Clima. Piccolotti (Avs): Subito una conferenza internazionale e sanzioni per chi non rispetta gli accordi. Piano fermo nei cassetti, è osceno ignorare l’emergenza

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - per chi non rispetta gli accordi. Piano fermo nei cassetti, è osceno
ignorare l'emergenza*
Serve una grande conferenza internazionale basandosi sui social green
standard, cioè sull'idea che chi non rispetta gli accordi per il clima deve
avere delle penalizzazioni economiche rispetto al commercio dei propri
prodotti. Lo diciamo perché questa è un'emergenza anche economica,
rischiamo di perdere 260.000 posti di lavoro, di avere danni per 75
miliardi ed una catastrofe ambientale ed economica. Nei cassetti del
(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - per chi non rispetta gli accordi. Piano fermo nei cassetti, è osceno