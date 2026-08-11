FIORE (FN): “SERVIZI SEGRETI E STAMPA: IL LEGAME CHE VA SPEZZATO

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - La conclusione tragicomica della prima parte dell'inchiesta per la bomba a Ranucci svela un dato: un uomo dei servizi, massone, legato alla parte più mafiosa del berlusconismo e che fu partecipe della più grave operazione eversiva degli ultimi tempi, ovvero la compravendita di deputati al fine di far cadere Prodi (così avevano deciso gli americani), era il mentore di uomini di sinistra "intelligente" come Ranucci ed Abbate.
Ciò ci insegna che il Deep State spazia fra destra e sinistra, serve sempre USA e massoneria, e la sinistra fa pena quanto la destra per il suo servilismo.
A questo proposito è stato richiesto il rinvio a giudizio per il magistrato Laudati , l'uomo dei servizi Striano e Tizian (giornalista del Domani) per aver estratto notizie su Fiore e averle poi passate illegalmente al quotidiano Domani al fine di provocare lo scioglimento di Forza Nuova.