Agenzia nr. 1806 – Fiera del Levante, Centrodestra: “‘Tutta la Puglia’ non è solo Decaro e noi non abbiamo l’anello al naso. Avete fatto una furbata politico-elettorale a spese dei pugliesi

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Una dichiarazione congiunta dei capigruppo regionali di centrodestra (Paolo Pagliaro di Fratelli d'Italia, Paride Mazzotta di Forza Italia, Fabio Romito della Lega e Luigi Lobuono del Gruppo Misto).
"Il 5 ottobre 2025 c'era un programma da scrivere, sempre alla Fiera del Levante; il candidato presidente del centrosinistra Antonio Decaro organizzò: 'Tutta la Puglia scrive il programma'.
Dal 19 al 27 settembre 2026 c'è un programma da realizzare, sempre alla Fiera del Levante; il presidente del centrosinistra, Antonio Decaro organizza: 'Tutta la Puglia abbiamo un programma da realizzare insieme'.
Stesso stile di comunicazione, stessi colori, stessi contenuti, stesso format: ora qualcuno ci deve spiegare perché il primo evento è di carattere politico/elettorale, mentre il secondo è istituzionale. Qui nessuno ha l'anello al naso e ogni coalizione o partito è liberissimo di organizzare eventi promozionali/politici ma non utilizzando i luoghi istituzionali (qual è la Fiera del Levante) e soprattutto non utilizzando la settimana della Campionaria dove i padiglioni e i viali sono frequentati da centinaia di persone. E che sia così lo dimostra che il partito di Decaro, Prossima Puglia, ha pubblicato un post sui social con un linguaggio di stampo politico (proprio perché lo abbiamo letto bene!).
Negli anni passati la Regione Puglia ha sempre organizzato, in concomitanza con la Fiera del Levante, una serie di eventi istituzionali, a farlo erano gli Assessorati con i Dipartimenti e le Agenzie relative che davano vita a convegni, più o meno interessanti, dove venivano invitati anche esponenti del Governo nazionale e autorevoli esponenti del mondo dell'imprenditoria, dell'associazionismo, etc. Questa volta siamo alla continuazione di un evento politico/elettorale dove la coalizione di centrosinistra che ha vinto, intende raccontare ai pugliesi cosa è stato in questi primi otto mesi: insomma una sorta di 'Tutta la Puglia bis', utilizzando un padiglione istituzionale (e quindi pagato dai pugliesi). Legittimo, ma non durante la Fiera del Levante e non negli spazi della stessa. Decaro, Prossima e chi più ne ha più ne metta organizzi una settimana in altri spazi e altri tempi. Se lo fa durante la Campionaria, ribadiamo, è giusto che il centrodestra abbia gli stessi spazi e gli stessi tempi per spiegare ai pugliesi non solo cosa non è stato fatto, ma cosa è peggiorato a cominciare dall'IRPEF aumentata per colpa di un deficit sanitario mai verificatosi prima, mentre l'assistenza sanitaria è sempre più difficile e si è in attesa di conoscere il Piano di Rientro lacrime e sangue". /comunicato