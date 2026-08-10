cs festa della terra 4 eventi per promuovere i prodotti tipici

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Festa
della Terra tra piazze e contrade, quattro serate fra città e agro per
promuovere i prodotti tipici con musica e mercatini
Quattro serate di
musica, mercati della terra e buon cibo allieteranno le sere d'estate a Martina
Franca. Sono state organizzate dall'Associazione
Slow Food Trulli e Grotte in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale.
"Festa
della Terra tra Piazze e Contrade, 4 serate di musica, Mercati della Terra e magia
sotto le stelle" partirà giovedì
nell'agro: il 24 agosto a San Paolo, il 25 agosto a Specchia Tarantina e il 26
agosto nella piazzetta di Carpari. Le serate, con inizio alle ore 20.00 e
ingresso libero, saranno accompagnate dalla musica di Beppe Junior, noto artista
salentino di musica popolare.
Gli eventi rientrano
nell'attività di promozione enogastronomica delle eccellenze del territorio e
nell'ambito del più ampio progetto di valorizzazione dei prodotti tipici De.Co.
(Denominazione Comunale).
I quattro eventi costituiscono anche l'occasione per presentare l'attività
del gruppo di lavoro De.Co. finalizzata all'individuazione e alla valorizzazione
di prodotti tipici, ricette tradizionali, attività agroalimentari o artigianali
strettamente legate al territorio e alla comunità locale. Il progetto De.Co.
darà vita ad un elenco di prodotti che saranno oggetto del
riconoscimento comunale.
"Si
buon cibo. L'iniziativa nasce con l'intento di offrire ai cittadini, residenti
soprattutto nelle contrade, momenti di aggregazione all'insegna della
spensieratezza, accompagnati da balli di gruppo e popolari e dai sapori
autentici della nostra terra".