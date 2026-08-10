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Puglia

Agenzia nr. 1805 – Fiera del Levante, Fischetti (Prossima): “L’iniziativa nel padiglione 152 è istituzionale. La polemica di FDI è sterile e fuorviante

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto

In merito alla nota di Fratelli d'Italia sulla Fiera del Levante, il Capogruppo regionale di Prossima Puglia, Giuseppe Fischetti, dichiara:

"L'evento in programma nel Padiglione 152 è un'iniziativa istituzionale della Regione Puglia. 
Il Padiglione istituzionale della Regione, alla Fiera del Levante, diventa uno spazio aperto di lavoro e confronto. Se FDI avesse letto le note stampa emanate dalla Regione saprebbe che l'obiettivo è valorizzare la partecipazione della comunità: di tutta la comunità.
Di tutti gli amministratori che ogni giorno portano avanti politiche virtuose nei propri territori. Di tutte le associazioni che si cimentano per il bene comune.
Di tutte le imprese che innovano e creano lavoro.
La sterile polemica messa in atto da Fratelli d'Italia, l'ennesima, discende o dal fatto che non seguono i canali di comunicazione istituzionale della Regione, accecati dalla voglia di distorcere la realtà delle cose, o peggio, dal fatto che ignorano il valore della partecipazione quale elemento essenziale della democrazia.
La Fiera del Levante è la più importante vetrina economica del Mezzogiorno. La Regione Puglia ha il dovere di esserci, con i suoi spazi e con le sue politiche, per ascoltare e programmare insieme il futuro di tutta la Puglia.
 

(AGENPARL)
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