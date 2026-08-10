Comunicato. La Asl 5: i chiarimenti sulla scelta odierna di due medici nell’ambito di Oristano

Spettabili redazioni,

inviamo il comunicato sui chiarimenti della Asl 5 rispetto alle scelte

di oggi per due medici di medicina generale nell'ambito 1.3 di Oristano

Grazie dell'attenzione e della collaborazione

Antonio Pintori

COMUNICATO STAMPA

La Asl 5: i chiarimenti sulla scelta odierna di due medici nell'ambito

di Oristano

ORISTANO, 10 AGOSTO 2026 – Relativamente alla scelta dei medici di

medicina generale Marta Frongia e Margherita Sanna, che da oggi possono

assistere 500 pazienti in più a testa nell'ambito di Oristano, la

direzione generale della Asl 5 precisa quando segue.

"Siamo estremamente spiacenti per i disagi che gli utenti stanno patendo

in conseguenza del ridotto numero di scelte rispetto al numero dei

pazienti privi di medico di medicina generale", ha esordito la

direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina, "per quanto, a seguito

delle scelte effettuate oggi, si siano incrementati di mille unità gli

assistiti residenti nell'ambito 1.3 di Oristano (che comprende anche i

comuni di Santa Giusta e Palmas Arborea) assistiti da un medico di

medicina generale, sono ancora tanti, troppi, i pazienti che ne sono

privi, in questo come in altri ambiti ".

In riferimento alle scelte effettuate oggi, per quanto riguarda la

scelta online, il portale regionale Zenteweb ha funzionato

correttamente, seppure con alcuni rallentamenti dovuti all'elevato

numeri di accessi contemporanei.

Relativamente alle operazioni presso gli Sportelli scelta e revoca della

Asl di Oristano, si è creato un elevato afflusso di persone che è stato

gestito ordinatamente, all'apertura degli sportelli, attraverso la

macchina eliminacode.

Il numero massimo di scelte effettuabili (1.000) è stato raggiunto

intorno alle ore 9.30, per cui gli utenti che si sono collegati al

portale o che hanno avuto accesso allo Sportello Scelta e Revoca dopo

tale orario non hanno potuto effettuare la scelta.

Sulla questione del cospicuo numero di deleghe presentato da uno stesso

utente, la direzione generale ha avviato gli opportuni approfondimenti.

In attesa di nuove disponibilità da parte dei medici o dell'ampliamento

del numero di assistibili da parte di alcuni di loro, si ricorda che

presso la Casa della Comunità di Oristano è operativo l'ambulatorio

straordinario di cure primarie (ex Ascot) dal lunedì al venerdì dalle

ore 8.00 alle 20.00, di regola con doppio turno (due medici disponibili

in contemporanea) la mattina o il pomeriggio, come indicato nel

calendario consultabile sul sito

La direttrice ha aggiunto: "Prosegue l'impegno della direzione generale

per assicurare l'assistenza di base ai pazienti senza medico. Gli orari

di apertura dell'ambulatorio di cure primarie della Casa della Comunità

di Oristano resteranno invariati come anche la possibilità di richiedere

il rinnovo delle ricette ripetibili. L'ambulatorio di cure primarie (ex

Ascot), a cui da oggi si rivolgeranno mille pazienti in meno, avrà un

carico di lavoro presumibilmente inferiore e i medici, quindi, potranno

corrispondere meglio alle esigenze dei pazienti sprovvisti di medico di

medicina generale".