Comunicato. La Asl 5: i chiarimenti sulla scelta odierna di due medici nell’ambito di Oristano

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Spettabili redazioni,
inviamo il comunicato sui chiarimenti della Asl 5 rispetto alle scelte
di oggi per due medici di medicina generale nell'ambito 1.3 di Oristano
Grazie dell'attenzione e della collaborazione
Antonio Pintori
COMUNICATO STAMPA
La Asl 5: i chiarimenti sulla scelta odierna di due medici nell'ambito
di Oristano
ORISTANO, 10 AGOSTO 2026 – Relativamente alla scelta dei medici di
medicina generale Marta Frongia e Margherita Sanna, che da oggi possono
assistere 500 pazienti in più a testa nell'ambito di Oristano, la
direzione generale della Asl 5 precisa quando segue.
"Siamo estremamente spiacenti per i disagi che gli utenti stanno patendo
in conseguenza del ridotto numero di scelte rispetto al numero dei
pazienti privi di medico di medicina generale", ha esordito la
direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina, "per quanto, a seguito
delle scelte effettuate oggi, si siano incrementati di mille unità gli
assistiti residenti nell'ambito 1.3 di Oristano (che comprende anche i
comuni di Santa Giusta e Palmas Arborea) assistiti da un medico di
medicina generale, sono ancora tanti, troppi, i pazienti che ne sono
privi, in questo come in altri ambiti ".
In riferimento alle scelte effettuate oggi, per quanto riguarda la
scelta online, il portale regionale Zenteweb ha funzionato
correttamente, seppure con alcuni rallentamenti dovuti all'elevato
numeri di accessi contemporanei.
Relativamente alle operazioni presso gli Sportelli scelta e revoca della
Asl di Oristano, si è creato un elevato afflusso di persone che è stato
gestito ordinatamente, all'apertura degli sportelli, attraverso la
macchina eliminacode.
Il numero massimo di scelte effettuabili (1.000) è stato raggiunto
intorno alle ore 9.30, per cui gli utenti che si sono collegati al
portale o che hanno avuto accesso allo Sportello Scelta e Revoca dopo
tale orario non hanno potuto effettuare la scelta.
Sulla questione del cospicuo numero di deleghe presentato da uno stesso
utente, la direzione generale ha avviato gli opportuni approfondimenti.
In attesa di nuove disponibilità da parte dei medici o dell'ampliamento
del numero di assistibili da parte di alcuni di loro, si ricorda che
presso la Casa della Comunità di Oristano è operativo l'ambulatorio
straordinario di cure primarie (ex Ascot) dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle 20.00, di regola con doppio turno (due medici disponibili
in contemporanea) la mattina o il pomeriggio, come indicato nel
calendario consultabile sul sito
La direttrice ha aggiunto: "Prosegue l'impegno della direzione generale
per assicurare l'assistenza di base ai pazienti senza medico. Gli orari
di apertura dell'ambulatorio di cure primarie della Casa della Comunità
di Oristano resteranno invariati come anche la possibilità di richiedere
il rinnovo delle ricette ripetibili. L'ambulatorio di cure primarie (ex
Ascot), a cui da oggi si rivolgeranno mille pazienti in meno, avrà un
carico di lavoro presumibilmente inferiore e i medici, quindi, potranno
corrispondere meglio alle esigenze dei pazienti sprovvisti di medico di
medicina generale".