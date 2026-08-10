De Maria (PD). Bologna. Minacce di morte a Lepore indignano e preoccupano

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Le minacce di morte rivolte al Sindaco di Bologna Matteo Lepore indignano e preoccupano. A Lepore va tutta la mia solidarietà. Auspico che i responsabili siano individuati. Ribadisco quanto ho affermato in questi giorni: sta crescendo un clima di odio e di violenza che non deve essere sottovalutato. Sugli insulti e sulle bugie sui social riferiti a Bologna ho presentato, negli scorsi giorni, una interrogazione parlamentare al Ministro dell' Interno. Spetta a tutte le forze politiche condamnare, senza ambiguità, qualsiasi deriva di intolleranza". Così Andrea De Maria, deputato PD.
Roma, 10 agosto 2026