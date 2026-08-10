Carceri, Costa: “interventi urgenti in attesa che riforme diano frutti

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "La situazione delle carceri italiane ha raggiunto livelli drammatici. Secondo la denuncia dell'Associazione Antigone il tasso di sovraffollamento ha superato il 140,6 per cento, con punte del 200 per cento in 9 istituti di detenzione.
Questa situazione ci impone un intervento tempestivo e concreto, in attesa che le riforme approvate ed i programmi di edilizia attivati diano i propri frutti.
Su questo fronte l'impegno di Forza Italia sarà incessante e pressante. In Parlamento, abbiamo ottenuto che la Commissione Giustizia avviasse l'iter per una indagine conoscitiva sul nostro sistema carcerario e alla ripresa presenteremo una proposta di legge che garantisca il rispetto di principi tra loro inscindibili quali certezza pena, rispetto della dignità e rieducazione del detenuto".
(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "La situazione delle carceri italiane ha raggiunto livelli drammatici. Secondo la denuncia dell'Associazione Antigone il tasso di sovraffollamento ha superato il 140,6 per cento, con punte del 200 per cento in 9 istituti di detenzione.