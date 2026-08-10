Spettacolo, pubblicati gli avvisi per i contributi del Furs ai privati. Amata «Sostenere questo settore vuol dire promuovere cultura e turismo»

La Regione Siciliana ha pubblicato sul sito istituzionale gli avvisi per l'accesso ai contributi del Fondo unico regionale per lo spettacolo (Furs) destinati ai privati. Si tratta di dieci provvedimenti nei quali sono fissati i termini per la presentazione delle richieste, le modalità di compilazione e i criteri di ripartizione delle quote del Fondo destinate ad associazioni, fondazioni ed enti privati del settore.

Le risorse, che per il 2026 ammontano complessivamente a 5,8 milioni di euro, sono destinate ad attività teatrali e musicali, festival, teatro per ragazzi, attività concertistiche e bandistiche e spettacoli viaggianti e circensi. Inoltre, da quest'anno è stato previsto, con la legge finanziaria, un ulteriore stanziamento di un milione di euro per contributi destinati ad associazioni culturali e compagnie teatrali amatoriali senza scopo di lucro per le produzioni realizzate in Sicilia.

«Il governo Schifani – afferma l'assessore al Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata – conferma il valore strategico di un settore vivace e vitale. Sostenere gli operatori vuol dire contribuire concretamente alla promozione della cultura nella nostra regione e a supportare un volano di sviluppo turistico, considerato il richiamo rappresentato dagli spettacoli sul territorio».

I dieci avvisi sono consultabili [ | attraverso questo link ] .

us