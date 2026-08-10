(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Come sottolineato dal vice premier e ministro Tajani, che vuole liberare il Pese dai lacci della burocrazia, in questo senso i Dipartimenti di Forza Italia sono pienamente operativi nello svolgere un lavoro di dettaglio sulle proposte da avanzare allo scopo di aprire nuovi mercati, liberare energie e far crescere l'economia. Un lavoro fatto di confronto continuo con il paese reale, imprenditori , amministratori, professionisti e cittadini che chiedono opportunità e non vincoli".
Libera Italia, Catteneo (FI): “Dipartimenti di Forza Italia al lavoro per il contrasto alla burocrazia
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