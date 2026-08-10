Migranti, Mauri (Pd): qualcuno spieghi a Tajani che la proposta di Weber (PPE) è contro l’Italia

"Qualcuno spieghi al Ministro Tajani che la proposta del Capogruppo del PPE Manfred Weber – che il ministro italiano dice di condividere – di aumentare il personale di Frontex per "fare controlli a sorpresa per verificare che gli Stati di primo approdo applichino veramente i controllo di frontiera previsti dall'UE" è un atto di sfiducia verso l'Italia e il Governo italiano.

La preoccupazione dei Popolari Europei non è in realtà che i Paesi più esposti all'arrivo dei migranti non si attivino a "proteggere le frontiere", ma che non facciano le identificazioni e i trattenimenti sul territorio nazionale come previsto dal Patto Migrazione e Asilo. Questo perché l'unica preoccupazione di alcuni Governi, tra cui quello tedesco, è impedire il più possibile i movimenti secondari verso di loro, soprattutto da Italia e Grecia, non altro.

E lo dimostra la contemporanea richiesta da parte del Cancelliere tedesco Merz di rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, arrivati in Germania dopo essere sbarcati in Italia. Una richiesta legittima secondo la norma UE a cui il Governo italiano sta provando a replicare in maniera raffazzonata e confusa.

Tutto questo accade dopo che la Presidente Meloni ha provato a sostenere che il Patto Migrazione e Asilo fosse un successo italiano. Tutt'altro, quello che sta accadendo dimostra che l'assenza di vere norme di solidarietà tra Paesi per la redistribuzione penalizza quelli di approdo, primo tra tutti l'Italia. Dopo la moratoria che per molti anni ha evitato all'Italia di dover accogliere i "dublinanti" adesso la Germania presenta il conto.

Ci troviamo di fronte agli interessi di due Sovranismi e, come sempre, in un sistema egoistico vince il più forte.

Il Capogruppo del Partito Popolare Europeo – lo stesso di Forza Italia – ha aggiunto che "se dovesse emergere che le autorità nazionali non sono disposte a proteggere le nostre frontiere, allora Frontex deve ricevere anche poteri di comando". Cioè in sostanza si prepara ad esautorare le autorità di polizia italiane, cioè a calpestare la nostra sovranità statale. Qualcuno lo spieghi al Ministro Tajani e alla Presidente del Consiglio Meloni". Lo dichiara il deputato del Pd e responsabile nazionale Sicurezza, Matteo Mauri.

Roma, 10 agosto 2026