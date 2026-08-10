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Politica Interna

MILANO, ANZIANO RAPINATO DA EGIZIANO, DE CORATO(FDI): «IMMIGRATI DELINQUENTI EMERGENZA, SERVE URGENTEMENTE SECONDO CPR IN CITTA’»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d'Italia*

*MILANO, ANZIANO RAPINATO DA EGIZIANO, DE CORATO(FDI): «IMMIGRATI
DELINQUENTI EMERGENZA, SERVE URGENTEMENTE SECONDO CPR IN CITTA'».*

Milano, 10 Agosto 2026 – «Apprendo che sabato 8 agosto la Polizia di Stato
ha arrestato un cittadino egiziano di 27 anni dopo che per rubargli la
catenina aveva buttato a terra un 86enne in zona Navigli a Milano. Una vile
aggressione dal momento che l'uomo era tranquillamente a passeggio con la
sua anziana moglie. Ringraziando gli agenti della Questura di Milano che
hanno effettuato gli arresti, sottolineo ancora una volta l'importanza che
i CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) hanno per una città come
Milano dove il 15% della popolazione è straniera e i reati da strada sono
in continuo aumento. Auspico quindi la creazione di un secondo CPR, in
città o nella nostra regione, per garantire ai cittadini milanesi la
sicurezza e il decoro che meritano».
Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di
Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

(AGENPARL)
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