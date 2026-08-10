(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Bene fa la sinistra, da Conte a Boccia, a parlare della vicenda JC Electronics: chi ha sbagliato deve pagare, senza coinvolgere i contribuenti italiani. Ma allora comincino ad assumersi le proprie responsabilità. Fratelli d'Italia è intervenuta, su sollecitazione dell'Avvocatura dello Stato, per risolvere una vicenda nata dalle scelte del governo giallorosso e dell'allora commissario Arcuri. Il Tribunale di Roma ha definito quelle condotte contraddittorie, infondate, pretestuose e ingiustificate. Invece di insinuare responsabilità contro FDI, Conte e Boccia spieghino perché oggi lo Stato debba pagare per gli errori commessi quando governavano loro. Se ci sono responsabilità personali, si proceda con la rivalsa. A pagare non devono essere gli italiani, ma chi ha causato il danno".
Covid, Ruspandini (FDI): Su JC electronics sinistra si assuma sue responsabilità
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