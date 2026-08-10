Morte di Milena Mogavero Lo Forte, Caruso: «Donna straordinaria, ha educato con tenacia alla cultura della donazione del sangue»

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - «Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Milena Mogavero Lo Forte, punto di riferimento essenziale per il mondo del volontariato nella sanità siciliana. Grazie al suo costante impegno, alla sua tenacia e al suo spirito di servizio, l'Associazione Thalassa, da lei fondata, è cresciuta negli anni diventando presidio fondamentale per garantire risposte a chi ha bisogno di sangue nel nostro territorio e insieme educare e promuovere con forza la cultura della donazione». Lo afferma l'assessore regionale alla Salute Marcello Caruso.
«Porgo il mio sentito cordoglio ai familiari, ai volontari e a tutti i componenti dell'Associazione Thalassa – ha aggiunto – ringraziando per l'importante lavoro svolto, con il grande desiderio di vedere la Sicilia raggiungere l'autosufficienza regionale. Mogavero Lo Forte, di questo obiettivo, ne aveva fatto una missione personale, sensibilizzando chiunque al valore di un gesto semplice ma spesso determinante per salvare delle vite. La sua eredità continuerà a vivere nell'impegno quotidiano di chi proseguirà nell'educare a donare il sangue come atto di amore e di comunità».
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