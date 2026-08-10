(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Roma, 10 ago. –"La scelta di Alexandria Ocasio-Cortez di raccontare pubblicamente il percorso di congelamento dei propri ovociti è importante non solo perché porta alla luce, e senza filtri, una procedura di cui ancora troppo poco si parla, ma anche perché mostra quanto sia necessario garantire alle donne informazione, libertà di scelta e accesso alla preservazione della fertilità. In Italia oggi il social freezing resta prevalentemente a carico delle donne, con costi che possono essere un ostacolo enorme. È esattamente per questo che ho presentato una proposta di legge affinché la possibilità di preservare la propria fertilità sia un diritto e non un privilegio solo per chi ha le risorse economiche per farlo. Quello di Ocasio-Cortez è un bel gesto di sensibilizzazione, di divulgazione e di denuncia sulla scarsa educazione delle donne rispetto ai propri diritti riproduttivi. Ora tocca alla politica fare la propria parte e trasformare questa possibilità in un diritto, rimuovendo gli ostacoli economici e burocratici e garantendo a tutte le donne la libertà di decidere del proprio futuro riproduttivo. Auspico che in questi ultimi mesi di legislatura si possano trovare gli spazi per discutere di questo tema, un bisogno sempre più sentito dalle donne che dovrebbe essere a tutti gli effetti un loro diritto garantito. La mia pdl è pronta per essere discussa subito".
FERTILITÀ: DI LAURO (M5S): BEL GESTO DA OCASIO-CORTEZ, SOCIAL FREEZING SIA DIRITTO, NO PRIVILEGIO
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