Fwd: Comunicato Stampa Lumière

Tadino arriva "A piedi nudi nel parco"*

​Dopo un debutto da tutto esaurito che ha visto la Rocca Flea gremita di

pubblico per l'omaggio a Mariangela Melato e Lina Wertmüller, la

rassegna estiva *"LUMIÈRE – TUTTI I COLORI DEL CINEMA"*, giunta

quest'anno con successo alla sua *seconda edizione*, si prepara al suo

prossimo appuntamento. Mercoledì 12 agosto, alle ore 21:00, la

splendida cornice della Rocca Flea, tornerà ad accendersi per proiettare

un grande classico della commedia americana: /A piedi nudi nel parco/

(/Barefoot in the Park/, 1967), diretto da Gene Saks e tratto dalla

celebre opera teatrale di Neil Simon.

​La pellicola racconta le spassose vicende di Paul (Robert Redford) e

Corie (Jane Fonda), una coppia di sposi freschi di luna di miele che si

trova ad affrontare le prime divergenze coniugali in un angusto e

sgangherato appartamento al quinto piano del Greenwich Village, a New

York. Tra un marito fin troppo formale e rigido e una moglie esuberante

e spensierata, la commedia offre una riflessione brillante e mai banale

sulle dinamiche di coppia.

​Attorno al film ruotano aneddoti e curiosità che ne hanno fatto un vero

e proprio fenomeno di costume. Per interpretare il ruolo del giovane

avvocato Paul Bratter, Robert Redford percepì un ingaggio di circa

100.000 dollari, una cifra ragguardevole per l'epoca che consacrò

definitivamente il suo status di stella hollywoodiana. L'alchimia sul

set tra Redford e Jane Fonda fu così straordinaria da lanciare mode e

tendenze: lo stile di vita "bohémien" e dinamico mostrato nella

pellicola influenzò l'abbigliamento, il design d'interni e persino

l'immaginario collettivo della gioventù di fine anni '60. Il film si

rivelò un successo travolgente al botteghino, incassando oltre 20

milioni di dollari dell'epoca negli Stati Uniti e portando milioni di

spettatori nelle sale di tutto il mondo, oltre a conquistare una

candidatura agli Oscar per la grandissima Mildred Natwick nel ruolo

della madre di Corie.

​Rivivere la magia di questo capolavoro sotto le stelle della Rocca Flea

rappresenta un'esperienza dal fascino unico. La serata sarà introdotta,

come di consueto, dall'intervento critico e appassionato del curatore

Antonio Manzo, che svelerà al pubblico i retroscena della pellicola

prima della proiezione. Ad arricchire l'evento vi sarà un esclusivo

abbinamento enogastronomico con una degustazione di vino.

​«Il riscontro straordinario della prima serata e il grande entusiasmo

registrato già lo scorso anno confermano la bontà di questo progetto»,

dichiara Gabriele Bazzucchi, Assessore alla Cultura del Comune di Gualdo

Tadino. «Siamo felici di riproporre per il secondo anno consecutivo

"Lumière – Tutti i colori del cinema" nel luogo simbolo della nostra

città, la Rocca Flea. Questa iniziativa rappresenta un perfetto connubio

tra la valorizzazione del nostro patrimonio storico e la diffusione

della cultura cinematografica, offrendo momenti di socialità e

approfondimento artistico aperti a tutti.»

​L'iniziativa è promossa dal Comune di Gualdo Tadino, con il con la

collaborazione del Polo Museale e l'ingresso e la degustazione sono

gratuiti.