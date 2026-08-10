Fwd: Comunicato Stampa Lumière

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Tadino arriva "A piedi nudi nel parco"*
Dopo un debutto da tutto esaurito che ha visto la Rocca Flea gremita di
pubblico per l'omaggio a Mariangela Melato e Lina Wertmüller, la
rassegna estiva *"LUMIÈRE – TUTTI I COLORI DEL CINEMA"*, giunta
quest'anno con successo alla sua *seconda edizione*, si prepara al suo
prossimo appuntamento. Mercoledì 12 agosto, alle ore 21:00, la
splendida cornice della Rocca Flea, tornerà ad accendersi per proiettare
un grande classico della commedia americana: /A piedi nudi nel parco/
(/Barefoot in the Park/, 1967), diretto da Gene Saks e tratto dalla
celebre opera teatrale di Neil Simon.
La pellicola racconta le spassose vicende di Paul (Robert Redford) e
Corie (Jane Fonda), una coppia di sposi freschi di luna di miele che si
trova ad affrontare le prime divergenze coniugali in un angusto e
sgangherato appartamento al quinto piano del Greenwich Village, a New
York. Tra un marito fin troppo formale e rigido e una moglie esuberante
e spensierata, la commedia offre una riflessione brillante e mai banale
sulle dinamiche di coppia.
Attorno al film ruotano aneddoti e curiosità che ne hanno fatto un vero
e proprio fenomeno di costume. Per interpretare il ruolo del giovane
avvocato Paul Bratter, Robert Redford percepì un ingaggio di circa
100.000 dollari, una cifra ragguardevole per l'epoca che consacrò
definitivamente il suo status di stella hollywoodiana. L'alchimia sul
set tra Redford e Jane Fonda fu così straordinaria da lanciare mode e
tendenze: lo stile di vita "bohémien" e dinamico mostrato nella
pellicola influenzò l'abbigliamento, il design d'interni e persino
l'immaginario collettivo della gioventù di fine anni '60. Il film si
rivelò un successo travolgente al botteghino, incassando oltre 20
milioni di dollari dell'epoca negli Stati Uniti e portando milioni di
spettatori nelle sale di tutto il mondo, oltre a conquistare una
candidatura agli Oscar per la grandissima Mildred Natwick nel ruolo
della madre di Corie.
Rivivere la magia di questo capolavoro sotto le stelle della Rocca Flea
rappresenta un'esperienza dal fascino unico. La serata sarà introdotta,
come di consueto, dall'intervento critico e appassionato del curatore
Antonio Manzo, che svelerà al pubblico i retroscena della pellicola
prima della proiezione. Ad arricchire l'evento vi sarà un esclusivo
abbinamento enogastronomico con una degustazione di vino.
«Il riscontro straordinario della prima serata e il grande entusiasmo
registrato già lo scorso anno confermano la bontà di questo progetto»,
dichiara Gabriele Bazzucchi, Assessore alla Cultura del Comune di Gualdo
Tadino. «Siamo felici di riproporre per il secondo anno consecutivo
"Lumière – Tutti i colori del cinema" nel luogo simbolo della nostra
città, la Rocca Flea. Questa iniziativa rappresenta un perfetto connubio
tra la valorizzazione del nostro patrimonio storico e la diffusione
della cultura cinematografica, offrendo momenti di socialità e
approfondimento artistico aperti a tutti.»
L'iniziativa è promossa dal Comune di Gualdo Tadino, con il con la
collaborazione del Polo Museale e l'ingresso e la degustazione sono
gratuiti.