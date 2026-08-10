Agenzia nr. 1808 – Iniziativa ‘Ristretti in agosto’, Caroli (FdI): “In carcere di Brindisi esiste problema sovraffollamento, ma grati al personale per l’impegno quotidiano

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 -
ANNO XXIII
Iniziativa 'Ristretti in agosto', Caroli (FdI): "In carcere di Brindisi esiste problema sovraffollamento, ma grati al personale per l'impegno quotidiano"
Nota del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli, a seguito della sua partecipazione all'incontro che si è svolto questa mattina all'interno della casa circondariale di Brindisi, nell'ambito dell'iniziativa 'Ristretti in agosto', promossa dall'Unione Camere Penali Italiane in collaborazione con l'Osservatorio Carcere.