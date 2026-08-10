(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - a:hover {
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Salvini, Maffioli (Lega): contestazione a Salvini è arida e arrogante subcultura
Roma, 10 ago. – "In questo Paese c'è qualcuno che pensa che la cultura sia o possa essere patrimonio di alcuni più che di altri o, peggio, che si può amare e praticare l'arte e la cultura solo se si rappresenta o si vota certi partiti: è la più evidente smentita di tutto ciò che la cultura rappresenta, cioè la libertà, il rispetto, la comunione tra persone anche nella diversità.
La contestazione al ministro Matteo Salvini è una triste pagina di arida subcultura, è la negazione della cultura, oltre a essere la violazione del grande messaggio universale di De André. E' un'offesa a lui e a tutti noi".