(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - a:hover {
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Salvini, Latini (Lega): vicinanza a Salvini, l'arte non si lega all'ideologia politica
Roma, 10 ago. – "Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini per quanto accaduto durante il concerto in ricordo di Fabrizio De André. È sconfortante vedere che ci siano ancora persone convinte di poter stabilire chi sia degno di ascoltare un determinato artista e chi no. L'arte è di tutti e non può essere trasformata in una questione di appartenenza politica.
Contestare un politico è legittimo, ma pensare di trasformare la cultura in uno spazio riservato a chi possiede le idee considerate 'giuste' è un'altra cosa. La cultura non ha bisogno di patenti politiche: la libertà di ascoltare, leggere e guardare ciò che si vuole vale per tutti, anche per chi non la pensa allo stesso modo".