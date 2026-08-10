(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Roma, 10 ago. – "Oggi il ministro Urso scopre che a Taranto esiste una bomba sociale, produttiva e occupazionale. Dimentica però quella ambientale e sanitaria, che da decenni grava sulla città e che non può più essere sacrificata sull'altare della produzione. Dopo quasi quattro anni di Governo, il risultato è sotto gli occhi di tutti: nessuna soluzione industriale, lavoratori e indotto nell'incertezza, miliardi di risorse pubbliche bruciati e nessuna prospettiva definitiva per il risanamento ambientale e sanitario. Urso dovrebbe prenderne atto e dimettersi, piuttosto che fare ancora proclami e annunci. Ma il fallimento non è soltanto del ministro: è del Governo Meloni e innanzitutto della Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni continua a tenersi lontana da Taranto e dal confronto diretto su una delle più gravi crisi industriali, sociali, ambientali e sanitarie del Paese. Convoca formalmente riunioni, manda avanti i ministri, ma non assume personalmente davanti ai lavoratori e alla città la responsabilità delle scelte compiute dal suo Governo. Non è più accettabile. Meloni venga a Taranto, guardi negli occhi i lavoratori e i cittadini e dica quale futuro intende garantire alla città. Non può continuare a trattare l'ex Ilva come un dossier da delegare al ministro di turno. Il piano straordinario che oggi Urso invoca deve partire da un cambio radicale di paradigma: chiusura dell'area a caldo, tutela integrale dei lavoratori e dell'indotto, bonifiche e risanamento ambientale, e apertura immediata di un grande Accordo di Programma per la riconversione economica, produttiva e occupazionale di Taranto, con risorse e tempi certi. Meloni e Urso hanno avuto quasi quattro anni e hanno fallito. Taranto non ha bisogno dell'ennesima cordata o dell'ennesimo annuncio. Il Governo prenda atto del suo fallimento e vada a casa. Adesso tocca a noi".
EX ILVA: TURCO (M5S), URSO SI DIMETTA. MELONI ESCA DAL SILENZIO E SI ASSUMA RESPONSABILITÀ FALLIMENTO
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