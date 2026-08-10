COMUNICATO STAMPA Scuole a Tor Tre Ponti, ultimate le manutenzioni. Chiarato: “Riqualificato il campo da basket

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 -
Proseguono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle palestre scolastiche e nelle aree esterne dei plessi di proprietà del Comune di Latina.
Oggi l'assessore allo Sport e all'Impiantistica sportiva Andrea Chiarato si è recato nella scuola primaria di Tor Tre Ponti per un sopralluogo di fine intervento. In questo caso i lavori sono stati realizzati nell'area sportiva esterna dove è stato riqualificato il preesistente campo da basket. "Si tratta – ha affermato l'assessore Chiarato – di un intervento che restituisce alla scuola un impianto per la pallacanestro completamente nuovo. La ditta appaltatrice, inoltre, ha anche effettuato la sistemazione dell'area destinata a parcheggio e sulla facciata d'ingresso del plesso scolastico è stato riqualificato l'impianto di illuminazione con faro al led alimentato con pannello fotovoltaico".
"Sempre a Tor Tre Ponti – ha aggiunto l'assessore Chiarato – la ditta è intervenuta anche nella sede della scuola d'infanzia per la messa in sicurezza dell'area esterna attraverso la sostituzione delle recinzioni".
"Con i lavori eseguiti a Tor Tre Ponti, abbiamo concluso sei interventi rientranti nello stesso appalto finanziato con fondi del bilancio comunale per un importo complessivo di 220mila euro. 'Piccoli' interventi di manutenzione che fanno la differenza. Perché anche una sola recinzione divelta o ammalorata, o un infisso rotto, possono pregiudicare la sicurezza degli studenti. Con la manutenzione ordinaria e straordinaria alla Corradini, nella scuola di Borgo Carso, di Borgo Podgora, di Borgo Montello e di Latina Scalo, oltre che nei due plessi di Tor Tre Ponti, abbiamo ridato funzione alle aree dedicate allo sport, rendendole anche più sicure per i piccoli utenti e per il personale docente e non docente".
Nella scuola Corradini, gli interventi hanno riguardato la realizzazione di opere impiantistiche finalizzate all'efficientamento del sistema di illuminazione, attraverso l'installazione di nuove lampade a Led ad alta efficienza, certificate per l'utilizzo negli impianti sportivi in termini di prestazioni illuminotecniche e sicurezza. È stato inoltre realizzato l'allaccio del quadro elettrico a servizio dell'area sportiva esterna. Per quanto riguarda le opere edili, si è proceduto alla revisione delle uscite di emergenza, con la sostituzione delle parti danneggiate, e alla manutenzione del blocco spogliatoi, con la sistemazione delle porte e il ripristino dei servizi igienici precedentemente non funzionanti.
Presso la scuola di Borgo Carso, la ditta appaltatrice ha effettuato la manutenzione delle gronde in lamiera della copertura a falde, con operazioni di pulizia, sigillatura dei giunti e revisione complessiva, finalizzate a prevenire infiltrazioni lungo le pareti. Inoltre, è stata effettuata la riqualificazione delle superfici esterne e il ripristino dell'intonaco, con successiva tinteggiatura della parete interna precedentemente interessata da infiltrazioni.
I lavori nella scuola di Borgo Podgora hanno riguardato la sostituzione delle lampade esistenti con nuove lampade a led ad alta efficienza con certificazione per gli impianti sportivi, della rete di protezione di lampade e controsoffitti, del sistema di illuminazione di emergenza, delle maniglie antipanico e del sistema di illuminazione di emergenza. Sono stati, inoltre, riqualificati gli spogliatoi con la sostituzione delle porte danneggiate, ed è stata effettuata la sistemazione dei sanitari non funzionanti, procedendo inoltre con il risanamento degli intonaci e nuove tinteggiature delle pareti.
A Latina Scalo, presso la scuola "Aldo Manuzio", si è proceduto al rifacimento dell'impianto di illuminazione della palestra, con l'installazione di nuove lampade a led che consentiranno un significativo risparmio energetico, un miglioramento della visibilità e un'ottimizzazione dei consumi.
Nuova illuminazione anche nella scuola comunale di Borgo Montello dove la palestra è stata dotata, grazie ad una donazione, di un defibrillatore.
"Le palestre delle scuole comunali costituisco un patrimonio della collettività – ha sottolineato l'assessore Chiarato – e sono spesso utilizzate non solo dagli studenti durante l'orario scolastico, ma anche dalle società sportive del territorio nelle ore pomeridiane, rappresentando così un punto di riferimento importante per tutti i cittadini. Per questa ragione, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Matilde Celentano, che ringrazio, ha dato priorità agli interventi di manutenzione nelle palestre scolastiche, a cui si aggiungono anche i lavori di efficientamento energetico. Ringrazio il dipartimento Manutenzioni del Comune, la dirigente Micol Ayuso e la funzionaria Eleonora Pasqual per l'impegno messo in campo".