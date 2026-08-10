Comunicato. Bosa: nuova sede territoriale per la Neuropsichiatria Infantile

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Spettabili redazioni,
vi inviamo un comunicato sulla nuova sede territoriale a Bosa del
Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Grazie dell'attenzione e della collaborazione
Antonio Pintori
COMUNICATO STAMPA
Bosa: nuova sede territoriale per la Neuropsichiatria Infantile
ORISTANO, 10 AGOSTO 2026 – Da domani martedì 11 agosto, dopo uno stop di
alcuni giorni per il trasferimento nei nuovi locali, saranno riavviate
le attività della sede territoriale di Bosa, della Struttura Complessa
di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
La nuova sede è collocata in contiguità con il Consultorio, nello
stabile dell'"Ospedale Mastinu", che ospita anche la Casa della