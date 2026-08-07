Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Economia

Kazakistan e Uzbekistan avviano una strategia commerciale in Siria e in Iraq

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento3 Mins Read
Le bandiere di Uzbekistan e Kazakistan: i due paesi rafforzano la cooperazione economica verso i mercati di Siria e Iraq. (Credit: gov.kz)
Le bandiere di Uzbekistan e Kazakistan: i due paesi rafforzano la cooperazione economica verso i mercati di Siria e Iraq. (Credit: gov.kz)

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Kazakistan e Uzbekistan stanno ridefinendo la propria strategia economica. Le due potenze dell’Asia centrale hanno deciso di superare la semplice cooperazione bilaterale, unendo le forze per orientarsi verso nuovi mercati di esportazione in Siria e Iraq. L’iniziativa, emersa durante il recente Business Forum tenutosi a Tashkent il 5 agosto, mira a posizionare la regione come partner privilegiato per i paesi in fase di ricostruzione post-conflitto.

La ricostruzione come motore della domanda

La strategia congiunta risponde a una necessità concreta. In Siria, l’accelerazione dei piani di ricostruzione ha generato una domanda massiccia di materiali edili e prodotti alimentari. Si stima che il fabbisogno sia di circa sei milioni di nuove unità abitative.

In questo contesto, le aziende di Astana e Tashkent puntano a integrarsi. Mentre l’Uzbekistan fornisce prodotti alimentari e piastrelle, il Kazakistan si inserisce come fornitore di acciaio zincato e metalli. Un esempio virtuoso di questa sinergia è rappresentato dalla produzione di olio di girasole in Uzbekistan, realizzato utilizzando materie prime inviate dal Kazakistan.

Iraq: porta d’ingresso per il Medio Oriente

Parallelamente alla Siria, la missione congiunta si concentrerà su Erbil, capitale del Kurdistan iracheno. Questa regione non è solo un mercato di sbocco, ma funge da nodo logistico per la distribuzione di merci verso il resto dell’Iraq, la Turchia e l’Iran. Con importazioni annue stimate intorno ai 95 miliardi di dollari, l’Iraq rappresenta un’opportunità irrinunciabile per i manufatti centro-asiatici, riducendo la dipendenza irachena dalle sole importazioni di petrolio.

Logistica intelligente e mercati emergenti

Davron Vakhabov, presidente della Camera di commercio uzbeka, ha sottolineato il pragmatismo di questa scelta. Rispetto ai mercati europei, caratterizzati da standard normativi rigidi, paesi come Siria e Iraq offrono uno spazio operativo più accessibile per le imprese in crescita.

Il vero vantaggio competitivo risiede però nella logistica. I due paesi intendono sfruttare il transito a vuoto dei circa 350.000 camion turchi che circolano annualmente in Uzbekistan. Utilizzando questa rotta, i costi di spedizione si abbatterebbero drasticamente, scendendo a una forbice tra i 2.900 e i 3.500 dollari, con tempi di consegna ridotti a soli otto-dieci giorni.

L’iniziativa segna un cambio di paradigma definitivo: l’Asia centrale non si limita più a scambiare beni internamente, ma si proietta come una piattaforma industriale unitaria capace di intercettare la domanda dei mercati emergenti globali.

Una partnership economica solida

Queste iniziative si inseriscono in un percorso di profonda integrazione: i due paesi puntano a portare il commercio bilaterale a 10 miliardi di dollari, forti di un fatturato che lo scorso anno ha superato i 4,1 miliardi di dollari. A sostenere questo slancio contribuiscono nuovi accordi commerciali per oltre 80 miliardi di tenge (146 milioni di dollari) firmati a luglio, insieme ai progetti in corso su centri industriali transfrontalieri e corridoi di trasporto

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl