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Emilia Romagna

Presentazione del dono ai Musei Civici del berretto del Reggimento “Ussari di Piacenza

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Piacenza

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Piacenza, 15 ottobre 2026

*Oggetto:* *Presentazione del dono ai Musei Civici del berretto del
Reggimento "Ussari di Piacenza"*

Domani, *venerdì 16 ottobre alle 12.30, il Museo del Risorgimento **a
Palazzo Farnese ospiterà la conferenza stampa **in occasione della
donazione ufficiale **del berretto del Reggimento "Ussari di Piacenza" ai
Musei civici da parte della signora Maria Antonietta De Micheli, **moglie
dell'avvocato Corrado Sforza Fogliani**.*

*La notizia era stata rivelata nei mesi scorsi dalla donatrice **e
dalla figlia Maria Paola, **nella ricorrenza* *di quello che
sarebbe stato l'87° compleanno dell'avvocato.*

Primogenita e la donatrice, la signora Maria Antonietta De Micheli.*

*Gli organi di informazione sono vivamente invitati a partecipare. *

(AGENPARL)
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