Lavoro, Giovine (FdI): “Diagnosi oncologica non può compromettere realizzazione percorso professionale. Avviato tavolo di confronto

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - "Chi affronta una diagnosi oncologica, deve essere messo nella condizione di recuperare pienamente il proprio ruolo nella società e nel mondo del lavoro. Una diagnosi di tumore al seno non incide soltanto sulla salute ma può modificare il proprio percorso professionale. E anche dopo la conclusione della fase più intensa delle cure, possono permanere esigenze legate ai controlli, agli effetti delle terapie e alla necessità di riprendere gradualmente le proprie attività. Il lavoro, in questo contesto, non rappresenta soltanto una fonte di reddito ma autonomia, identità, relazione e partecipazione alla vita della comunità. Per questo il ritorno all'attività professionale può costituire una parte importante del percorso di ripresa. La questione non riguarda soltanto i diritti individuali ma la capacità del nostro sistema economico e sociale di non disperdere competenze, professionalità ed eccellenze a causa di una condizione di salute. Con l'Intergruppo Parlamentare "Fragilità e Lavoro", assieme al collega Enzo Amich, abbiamo avviato un laboratorio di confronto tra istituzioni, mondo associativo e comunità scientifica che si occuperà di approfondire i bisogni delle pazienti nel percorso di rientro e permanenza al lavoro e a comprendere quali risposte possano essere concretamente adottate". Così il deputato di Fratelli d'Italia Silvio Giovine Presidente dell'Intergruppo parlamentare "Fragilità e Lavoro" a margine dell'evento "Tumore e Lavoro. Vivere e lavorare dopo una diagnosi di tumore al seno".
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