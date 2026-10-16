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Politica Estera

Zan (Pd): “Consiglio d’Europa smentisce Valditara: educazione sessuale va garantita in tutte le scuole

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
"Oggi il Consiglio d'Europa ha raccomandato agli Stati di garantire l'educazione sessuale a scuola, riconoscendone il ruolo fondamentale per prevenire la violenza sui minori. E' un richiamo che smentisce la linea di Valditara, la sua legge e la crociata ideologica della destra. Come abbiamo sempre denunciato, subordinare questi percorsi al consenso preventivo delle famiglie e impedirlo nelle scuole dell'infanzia e primaria rischia di lasciare ragazze e ragazzi senza strumenti fondamentali per conoscere il proprio corpo, comprendere il consenso, riconoscere gli abusi e costruire relazioni rispettose. L'Italia è uno dei pochissimi Paesi dell'Unione europea in cui l'educazione sessuale non è ancora obbligatoria. E' una lacuna che non possiamo più permetterci. Valditara rimuova subito gli ostacoli per garantire l'educazione sessuale e affettiva in tutte le scuole di ogni ordine e grado". Così Alessandro Zan, responsabile Diritti Pd ed europarlamentare.
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