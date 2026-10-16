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Marche

PIAZZA D’ARMI — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATI DI GIOVEDI’ 15 OTTOBRE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - La proposta selezionata nella procedura comparativa come è noto è quella presentata da Magazzini Gabrielli Spa, che ora tra gli altri impegni, dovrà garantire un progetto di fattibilità tecnico-economica completo sia della parte pubblica che di quella privata sulla base degli indirizzi indicati dall'Amministrazione comunale da porre a base di gara. Tra i punti centrali fissati dalla Giunta c'è la garanzia di 500 posti auto, con una disciplina chiara della gestione dei parcheggi, dei sistemi di rilevamento della sosta e delle eventuali sanzioni. Particolare attenzione viene riservata anche alla fase dei lavori: il progetto dovrà individuare modalità e tempi del cantiere che consentano di mantenere attivo il mercato e di assicurare una disponibilità di parcheggi provvisori equiparabile a quella attuale. Si partirà dalla demolizione dei manufatti esistenti non utilizzati, da destinare temporaneamente alla sosta durante l'esecuzione degli interventi.
La riqualificazione dovrà inoltre salvaguardare la funzione commerciale dell'area, garantendo almeno 38 stalli mercatali, collegati direttamente alla viabilità per consentire un accesso agevole. Il progetto sarà accompagnato da uno studio specialistico del traffico, con analisi dei flussi veicolari dell'intera zona e delle strade circostanti, simulazioni della circolazione e soluzioni per rendere più efficiente l'uscita degli autobus dal terminal.
La delibera stabilisce inoltre che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, comprese le infrastrutture stradali a uso pubblico e le eventuali aree verdi affidate alla gestione privata, sia interamente a carico del concessionario per tutta la durata della concessione. Il progetto dovrà comprendere sia la componente pubblica sia quella privata degli impianti, con i relativi costi di realizzazione e manutenzione.
L'intervento si inserisce nella strategia dell'Amministrazione comunale di valorizzazione delle aree mercatali, considerate un patrimonio di storia, identità e funzione sociale per la città. Il ricorso al project financing punta a realizzare le opere attraverso capitali privati, prevedendo che gli oneri di gestione e manutenzione siano sostenuti dal concessionario per l'intera durata del rapporto e che, al termine della concessione, le opere entrino nella piena disponibilità del Comune.

(AGENPARL)
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