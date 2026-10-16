PORTO CANALE, S. LICHERI (M5S): DOLORE PER LA MORTE DI CARLO SPIGA. BISOGNA AGIRE, NON POSSIAMO ABITUARCI

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Roma, 15 ottobre 2026 – "La morte di Carlo Spiga, camionista 61enne di Monastir, ci lascia sgomenti. Ennesimo morto sul lavoro. Esprimo la mia vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari e ai colleghi che questa mattina si sono trovati davanti a una tragedia immensa. Sarà fondamentale fare piena luce sulla dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità, ma una cosa è certa: oggi un uomo è uscito di casa per lavorare e non tornerà più. È una notizia inaccettabile che non può lasciarci indifferenti" dichiara in una nota la senatrice sarda M5S Sabrina Licheri.
"Il Porto Canale è un polo industriale e logistico che conosco bene, anche per la mia esperienza da sindaca di Assemini, che affronta ogni giorno attività incrociate e che ha già conosciuto tragedie simili. Non possiamo abituarci a queste notizie. La sicurezza sul lavoro non può ridursi a un adempimento formale né diventare una priorità soltanto dopo un incidente o un lutto: servono controlli rigorosi e preventivi, procedure adeguate e condizioni operative che proteggano davvero chi lavora.
Chiedo che, accanto agli accertamenti sull'incidente, si avvii una verifica seria delle condizioni di sicurezza dell'intero Porto Canale, coinvolgendo imprese, lavoratori, sindacati e istituzioni. Non possiamo limitarci alle dichiarazioni di cordoglio: occorrono interventi concreti perché il diritto di lavorare non si trasformi nel rischio di perdere la vita" conclude Licheri.
(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Roma, 15 ottobre 2026 – "La morte di Carlo Spiga, camionista 61enne di Monastir, ci lascia sgomenti. Ennesimo morto sul lavoro. Esprimo la mia vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari e ai colleghi che questa mattina si sono trovati davanti a una tragedia immensa. Sarà fondamentale fare piena luce sulla dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità, ma una cosa è certa: oggi un uomo è uscito di casa per lavorare e non tornerà più. È una notizia inaccettabile che non può lasciarci indifferenti" dichiara in una nota la senatrice sarda M5S Sabrina Licheri.