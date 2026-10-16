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Politica Interna

CS CARBURANTI, L INTERVENTO DI SIGISMONDI (FDI)

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Carburanti, Sigismondi (FdI): governo Meloni incisivo e determinato

"Siamo ancora una volta in questa aula impegnati ad affrontare un tema che
ha caratterizzato l'intera legislatura e anche la precedente. Un tema sul
quale il governo Meloni è intervenuto in modo incisivo e determinato in
questi 4 anni. La sinistra oggi ha tutte quelle risposte che non aveva
quando governava: evidentemente gli fa bene stare all'opposizione. Ma
ricordo che il carburante costa come nel 2022, quando la sinistra guidava
il Paese. Solo per farvi capire che i vostri attacchi sono strumentali,
perché sapete perfettamente che il caro energia non dipende dall'esecutivo
ma da contingenze internazionali. Il nostro governo è impegnato per dare
risposte ad autotrasportatori, agricoltori, cittadini, famiglie e imprese.
Abbiamo stanziato 60miliardi in questi anni, abbiamo tagliato le accise,
abbiamo tagliato il bollo, in Ue stiamo richiedendo a gran voce la riforma
degli Ets, abbiamo ottenuto flessibilità per tentare di risolvere in modo
strutturale i problemi energetici dell'Italia, lavoriamo per l'autonomia
energetica, siamo riusciti a ottenere dalle compagnie petrolifere sconti
sul carburante. Dal centrosinistra, mentre noi lavoriamo, arrivano solo no:
no al nucleare, no perfino alle rinnovabili. Non avete idee, non avete
programmi, non avete visione. Mentre il centrodestra decide, è concreto e
chiaro, la sinistra è fatta solo di confusione e contraddizioni".
Roma, 15 ottobre 2026

(AGENPARL)
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