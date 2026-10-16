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Puglia

Agenzia nr. 1759 – Ambiente, Scianaro (FdI): Su Impianto Formica è necessario fare chiarezza

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Ambiente, Scianaro (FdI): Su Impianto Formica è necessario fare chiarezza

"Sul progetto di ampliamento dell'impianto Formica Ambiente, a San Vito dei Normanni, è necessario fare chiarezza. Chiediamo di conoscere lo stato e l'esito del procedimento autorizzativo, la posizione espressa dagli uffici regionali e le valutazioni ambientali svolte.
In particolare, vogliamo chiarimenti sulla qualità delle acque sotterranee, sulle bonifiche dell'area, sui possibili impatti cumulativi e sul bacino collegato alla Riserva di Torre Guaceto. È inoltre importante conoscere i rifiuti ammessi, le garanzie previste per la gestione dell'impianto e gli effetti della pronuncia del TAR.
Come richiesto da tempo dal collega Luigi Caroli, auspico che il presidente Antonio Decaro e l'assessore regionale all'Ambiente, Debora Cilento, forniscano risposte chiare in Commissione. Chiediamo infine che verbali, pareri e atti conclusivi siano messi a disposizione degli enti locali e della cittadinanza". /comunicato

(AGENPARL)
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