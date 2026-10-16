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Veneto

Comunicato Stampa 1826/2026 Sanità territoriale. Assessore Gerosa, “Confermata la volontà di conservare le professionalità già attive nelle Medicine di Gruppo

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

(AVN) – Venezia, 15 ottobre 2026
 
 "L'accordo sottoscritto a giugno tra Regione e rappresentanze sindacali degli MMG non fissa solo regole e impegni reciproci per garantire la piena operatività delle Case di Comunità: da corpo a un modello veneto per rafforzare la medicina territoriale e assicurare ai professionisti condizioni di lavoro adeguate. In quest'ottica c'è l'impegno a valorizzare tutte le professionalità e il patrimonio di esperienza che fino ad oggi è stato impiegato nelle Medicine di Gruppo Integrate e Semplici".
Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione sanitaria, Gino Gerosa, oggi a Treviso a margine di un incontro, in una conversazione sui servizi territoriali.
"Presso le Medicine di Gruppo c'è un personale di studio e infermieristico di cui la Regione non intende disperdere l'esperienza; è nostro interesse impiegare un simile capitale professionale a beneficio della nuova organizzazione territoriale – ha spiegato l'Assessore -. È confermata, quindi, la volontà di preservare il patrimonio di competenze e professionalità acquisito negli anni. Per questo la Regione si impegna ad assicurare la copertura dei costi anche all'interno del nuovo modello organizzativo territoriale secondo cui le Medicine di Gruppo confluiranno nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali".
"In un momento di profonda trasformazione dell'assistenza territoriale e di attenzione verso la complessità organizzativa, infatti, è necessario non disperdere le esperienze e mettere in relazione tutte le competenze", ha concluso Gerosa.
(SANITA')

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