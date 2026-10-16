IL COMUNE COMUNICA – Corri e sorridi – solidarietà in movimento domani 2000 partecipanti nei cinque Municipi per una giornata di sport, prevenzione e solidarietà promossa dalla LILT Bari

"CORRI E SORRIDI – SOLIDARIETÀ IN MOVIMENTO"

DOMANI 2000 PARTECIPANTI NEI CINQUE MUNICIPI

PER UNA GIORNATA DI SPORT, PREVENZIONE E SOLIDARIETÀ PROMOSSA DALLA LILT BARI

Si svolgerà domani, venerdì 16 ottobre, con accoglienza dei partecipanti alle ore 9 e partenza alle ore 10, Corri e Sorridi – Solidarietà in movimento , l'iniziativa promossa dalla LILT – Associazione Metropolitana di Bari , che coinvolgerà contemporaneamente i 5 Municipi della città in una grande giornata dedicata alla salute, al movimento, alla partecipazione e alla solidarietà con protagonisti le alunne e gli alunni delle scuole elementari e medie e le studentesse e gli studenti delle scuole superiori.

L'evento nasce da un percorso educativo realizzato nell'ambito del p rogramma Guadagnare Salute con la LILT e rappresenta un esempio concreto di come la promozione della salute possa trasformarsi in cittadinanza attiva e impegno collettivo.

La scintilla è partita dalla comunità scolastica dell' Istituto Comprensivo Grimaldi-Lombardi , da cui è emersa la volontà di trasformare un'esperienza educativa in un'azione concreta a favore della comunità.

Il progetto si ispira al messaggio "Kids to Kids – Dalla scuola al territorio, attraverso l'energia dei giovani" e pone al centro bambini e ragazzi come protagonisti di una rete di solidarietà che coinvolge scuole, famiglie, istituzioni, associazioni e cittadini.

La manifestazione non ha carattere competitivo. È un evento inclusivo e partecipativo che intende promuovere i corretti stili di vita, il valore dell'attività fisica e la cultura della prevenzione, sostenendo al tempo stesso un progetto destinato ai bambini ricoverati a Bari e alle loro famiglie. Il motto della giornata è: "Ogni passo è un gesto d'amore."

L'iniziativa, si stima, coinvolgerà circa 2.000 tra bambine e bambini e tra ragazze e ragazzi , sino ai 18 anni di età, insieme a insegnanti, famiglie, associazioni sportive, volontari e realtà locali.

Le attività si svolgeranno in contemporanea:

Ad accogliere le studentesse e gli studenti nei rispettivi territori saranno le presidenti dei cinque Municipi cittadini.

L'accoglienza dei partecipanti è prevista alle ore 9 e la partenza, in contemporanea, alle ore 10. Le partenze saranno caratterizzate dalla presenza di bande, fanfare, realtà musicali territoriali e scuole ad indirizzo musicale che proveranno a valorizzare le peculiarità di ciascun Municipio.

"LILT Corri e Sorridi" è resa possibile grazie alla collaborazione dei cinque Municipi della Città di Bari, della Brigata Meccanizzata "Pinerolo" dell'Esercito Italiano , delle Consulte delle Scuole e delle Associazioni, delle Associazioni sportive e di volontariato, e di numerosi partner che hanno scelto di sostenere gratuitamente il progetto mettendo a disposizione mezzi e professionalità.

L'iniziativa si svolge inoltre con il patrocinio di: Regione Puglia, ASL Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia, "ReStart – Rinascere dal Limite" e del network "La Salute in Puglia".

LILT Corri & Sorridi non è soltanto una giornata dedicata al movimento: è un grande progetto di comunità che unisce salute, educazione e solidarietà, dimostrando come la prevenzione possa diventare un patrimonio condiviso e un'occasione concreta per prendersi cura degli altri.

La scelta di svolgere la manifestazione in parchi e spazi pubblici, anche nei quartieri più periferici, vuole essere un segnale concreto di partecipazione e inclusione, ma anche di valorizzazione dei territori. "È un'esperienza – hanno dichiarato le 5 presidenti dei Municipi baresi – che ci auguriamo possa crescere e consolidarsi nel tempo, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, scuole e realtà del territorio e coinvolgendo sempre più cittadini".

Numerosi gli istituti scolastici aderenti: per il Municipio I , l'IC Perone-Levi, la scuola primaria Principessa Iolanda, il liceo scientifico Salvemini, l'IISS G. Marconi-Margherita Hack e l'IISS Santarella-De Lilla; per il Municipio II , il liceo classico Socrate, l'IC N. Zingarelli e l'IISS Gorjux-Tridente-Vivante; per il Municipio III , l'IC Grimaldi-Lombardi e l'IP E. Majorana; per il Municipio IV , l'IP Perotti-Calamandrei; per il Municipio V , l'IP E. Majorana – sede di Palese. Per ragioni di vicinanza territoriale, il liceo Salvemini, l'IISS Marconi-Margherita Hack e il plesso De Lilla dell'IISS Santarella-De Lilla parteciperanno alle attività nel parco 2 Giugno.

Tante le associazioni coinvolte: ASD Karate Kan Ku Dai, CUS, Palamartino, Pink Bari Basket, ASD I Bartoli, ASD Taka Tora, O.P.E.N., ASD Fit for Fun, ASD Amici Strada Tesoro, Brotherhood Team Muay Thai, ASD Academy, ASD Carbonara, Protezione Civile – Associazione Interforze Osservatori Sicurezza, Alivol, ATI San Pio, Associazione Warriors Elite.

Con l'iniziativa è promossa, attraverso un QR Code, una raccolta fondi a sostegno di un progetto destinato ai bambini ricoverati nell'Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e alle loro famiglie. L'esito della raccolta e il progetto beneficiario saranno annunciati il prossimo 8 dicembre.

Tra gli sponsor figurano l'associazione Panificatori della Provincia di Bari, Banca Popolare Pugliese, Acqua Amata, Divella, Rehcura e Banca Popolare di Puglia e Basilicata.