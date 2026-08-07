(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Il partenariato strategico tra Azerbaigian e Ucraina torna al centro dell’agenda diplomatica. Il ministro degli Esteri azero, Jeyhun Bayramov, è stato ricevuto a Kiev dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, in una visita ufficiale finalizzata a consolidare la cooperazione bilaterale in un momento particolarmente complesso per la sicurezza regionale.
Energia, trasporti e l’asse per il 2027
Al centro dei colloqui c’è stato il rafforzamento del dialogo politico di alto livello, con un’attenzione particolare ai settori chiave dell’energia e dei trasporti. Le parti hanno inoltre iniziato a pianificare le tappe in vista del trentacinquesimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche, che i due paesi celebreranno nel 2027. L’incontro odierno rappresenta un tassello che dà seguito agli accordi definiti durante la visita dello stesso Zelenskyy in Azerbaigian ad aprile, confermando la volontà di mantenere una linea di contatto costante ai massimi livelli.
Il nodo della sicurezza e il posizionamento di Baku
Nel corso del colloquio non sono mancati i riferimenti alla situazione geopolitica complessiva e agli sviluppi legati alla sicurezza in Ucraina. Il ministro Bayramov ha colto l’occasione per ribadire la posizione ufficiale di Baku, confermando il costante sostegno dell’Azerbaigian alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale.
Dal canto suo, il presidente ucraino ha espresso parole di profonda gratitudine nei confronti del presidente Ilham Aliyev e del governo azero, ringraziando per i concreti aiuti umanitari forniti al paese fin dall’inizio del conflitto. Un segnale che evidenzia la capacità di Baku di muoversi su un crinale diplomatico pragmatico, mantenendo solidi legami con Kiev pur nella complessità dei propri equilibri geopolitici regionali.