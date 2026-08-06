Turismo sociale a Cagliari: bando per gite e soggiorni dedicati a over 65 e persone con disabilità – Comunicato stampa

Tour operator e agenzie di viaggio hanno tempo fino al 31 agosto per inviare le manifestazioni di interesse

Inclusione sociale e invecchiamento attivo attraverso una nuova iniziativa di turismo sociale. È on line un avviso esplorativo rivolto a tour operator e agenzie di viaggio, per un'indagine di mercato conoscitiva, finalizzata all'acquisizione di preventivi per l'organizzazione di gite e soggiorni turistico-culturali. Gli operatori economici possono proporre uno o più pacchetti turistici. Per ciascuna proposta dovranno allegare un preventivo di spesa dettagliato e il programma delle attività previste.

Il progetto è rivolto ai cittadini residenti a Cagliari, nello specifico a over 65 autosufficienti e a persone con disabilità che saranno accompagnate dai propri caregiver. Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra il 26 settembre e il 30 novembre 2026, sia all'interno della città di Cagliari sia in altre località del territorio sardo. Le mete saranno selezionate tra aree di rilevante interesse culturale, paesaggistico, archeologico, enogastronomico e faunistico, per offrire un'esperienza di scoperta del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni locali.

L'obiettivo dell'iniziativa va oltre lo svago. Con il turismo sociale il Comune intende stimolare la partecipazione attiva, creare occasioni di aggregazione e combattere il rischio di isolamento sociale e relazionale, garantendo a tutti il diritto alla cultura e al tempo libero.