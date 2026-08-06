Interruzione programmata dell’energia elettrica nel quartiere Marina – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Domani, venerdì 7 agosto, lavori di e-distribuzione in alcune vie del centro storico
Per lavori sugli impianti da parte di e-distribuzione, domani, venerdì 7 agosto 2026, prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica in alcune vie del quartiere Marina. L'interruzione è prevista dalle 5 alle 12.
Le aree interessate comprendono tratti delle vie Sardegna, Cavour, Lepanto, Dei Pisani, Concezione, Barcellona, Porcile, Dei Mille, Sant'Eulalia, Sicilia, Roma e del vicolo Del Collegio.
L'interruzione riguarda esclusivamente le utenze alimentate in bassa tensione.
Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere temporaneamente riattivata: raccomandata la massima attenzione e di non utilizzare gli ascensori durante la fascia oraria interessata dall'intervento.
Più sotto gli avvisi e-distribuzione.
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