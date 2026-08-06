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Sardegna

Cimitero di San Michele chiuso domani mattina (venerdì 7 agosto) per disinfestazione preventiva contro la West Nile – Comunicato stampa

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Intervento del Servizio Antinsetti della Città Metropolitana. Accesso consentito nuovamente dalle 16. Sospesi e rinviati temporaneamente funerali e tumulazioni.

Il Cimitero di San Michele resterà chiuso al pubblico domani, venerdì 7 agosto 2026, sino alle ore 16 per consentire un intervento di disinfestazione e prevenzione contro la diffusione della zanzara vettore della West Nile (Febbre del Nilo), eseguito dal Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari.

Durante le operazioni saranno temporaneamente sospesi e rinviati funerali, tumulazioni e le altre attività cimiteriali programmate. Un analogo intervento sarà effettuato anche all'Orto Botanico, sul quale l'Università degli Studi di Cagliari fornirà ulteriori informazioni.

La Asl raccomanda, alle persone residenti entro 200 metri dal cimitero, di tenere chiuse porte e finestre durante i trattamenti. Le cittadine e i cittadini sono inoltre invitati a eliminare ogni ristagno d'acqua da vasi, sottovasi e giardini privati per contribuire a limitare la proliferazione delle zanzare.

L'intervento rappresenta una misura preventiva a tutela della salute della comunità e rientra nelle attività di controllo programmate sul territorio.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti tempestivamente e diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune di Cagliari.

Con preghiera di pubblicazione:.

(AGENPARL)
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