Rifiuti, la commissione comunale Ambiente fa il punto su criticità e obiettivi

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - La commissione comunale Ambiente è tornata a riunirsi oggi per parlare del servizio di raccolta dei rifiuti in città, proseguendo così un ciclo di incontri sullo stesso tema che si è aperto prima della seduta straordinaria del Consiglio comunale del 30 luglio.
"Intendiamo dare il nostro contributo alla soluzione delle criticità sorte in città", dice il presidente della commissione Roberto Carota. "L'obiettivo della commissione è di dare un contributo, in termini di riflessione, sulle questioni da affrontare, che riguardano indubbiamente più fronti. Il tema principale è di tipo culturale perché sono molteplici i casi di cittadini che conferiscono i rifiuti senza rispettare le regole o, addirittura, fuori dalle aree consentite: questo fenomeno ripetuto genera delle discariche a cielo aperto in alcuni punti della città e crea un surplus di lavoro per Ambiente per cui va contrastato. Altri temi, come noto, sono stati già affrontati in sede di confronto tra Comune, Ambiente e sindacati e penso, ad esempio, al rinnovo del parco mezzi di Ambiente, per agevolare le condizioni di lavoro del personale. Oggi, poi, è emersa anche un'altra questione, relativa all'espletamento del servizio: esiste, all'interno di Ambiente, un tasso di assenteismo del personale piuttosto elevato che non consente di espletare sempre al meglio il servizio stesso. Restando fermi i diritti del personale, che vanno rispettati senza se e senza ma, si crea un limite oggettivo, concreto, nell'espletamento del servizio e nella copertura dello stesso al 100%". Fino a oggi le sedute della commissione hanno visto la partecipazione di vari rappresentanti di Ambiente spa, dai componenti del Cda all'area tecnica, e stamani è intervenuto il presidente Riccardo Chiavaroli.
"Con il contributo di tutti, e attraverso il confronto continuo con Ambiente e con l'assessore Claudio Croce", osserva Carota, "ipotizziamo tutte le possibili iniziative da mettere in atto per superare questo momento e siamo fiduciosi sulla collaborazione dei pescaresi che hanno risposto benissimo al porta a porta ma rischiano di pagare tutti lo scotto della inciviltà di una minoranza. Probabilmente il primo passo da compiere è culturale, legato a una maggiore educazione dei cittadini che dovrebbero capire come differenziare i rifiuti e adeguarsi. Il tavolo è permanente", conclude Carota, "e si continuerà a riunire a beneficio del Comune, di Ambiente e dei cittadini che sono fruitori del servizio di Ambiente ma sono i primi protagonisti della sua riuscita".
Nella foto allegata, Roberto Carota
Pescara, 6 agosto 2026