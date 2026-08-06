(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - INVITO STAMPACONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL SECONDO EVENTO DELL'ASSOCIAZIONE "PESCARA ERGO SUM" INTITOLATO "ULTIMO BANCO LIVE"DOMANI, VENERDÌ 7 AGOSTO ORE 11:30 SALA GIUNTADomani, venerdì 7 agosto 2026, alle ore 11:30 nella sala Giunta del Comune di Pescara, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del secondo evento dell'associazione culturale Pescara Ergo Sum, in programma giovedì 20 agosto 2026 al Porto turistico Marina di Pescara, che si chiama 'Ultimo Banco Live'. Special guest della serata Riccardo Scamarcio e tra gli ospiti Massimo Oddo. All'appuntamento con i giornalisti saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l'assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese, il presidente della commissione cultura Simone D'Angelo e il regista di "Ultimo Banco Live", Walter Nanni. Saranno anche presenti i consiglieri regionali Leonardo D'Addazio e Luca De Renzis.La stampa è invitata a partecipare.
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL SECONDO EVENTO DELL’ASSOCIAZIONE “PESCARA ERGO SUM” INTITOLATO “ULTIMO BANCO LIVE
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