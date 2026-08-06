Comunicato stampa: STRETTA SUL DECORO DEL CENTRO STORICO DI SPOLTORE. STOP A SEDIE, TAVOLINI E ARREDI SULLE AREE PUBBLICHE

SPOLTORE, STRETTA SUL DECORO DEL CENTRO STORICO: STOP A SEDIE, TAVOLINI E ARREDI SULLE AREE PUBBLICHE

Cambiano le regole per il centro storico di Spoltore. Con una nuova ordinanza, il sindaco Chiara Trulli introduce un divieto temporaneo di occupazione del suolo pubblico con sedie, tavolini, stendini, panchine, ombrelloni e altri arredi mobili, nell'attesa che il Comune approvi un regolamento organico destinato a disciplinare in maniera definitiva l'utilizzo degli spazi pubblici.

"Puntiamo a migliorare e rendere ancora più bello e ordinato il nostro centro storico" spiega Trulli. "L'utilizzo di fioriere della stessa forma e tipologia, ad esempio, trasforma completamente il colpo d'occhio del visitatore. Le piante nel nostro borgo sono un elemento di pregio e ringraziamo la cittadinanza che se ne prende cura. Nel contempo vogliamo combattere le occupazioni abusive, penso alle lavatrici lasciate fuori dalla porta di casa, e l'accumularsi disordinato dei mastelli della differenziata, che in alcune zone non vengono mai rientrati nelle abitazioni. Si creano così cumuli di bidoncini di plastica colorata, in completo contrasto con l'eleganza delle mura medievali".

Il provvedimento nasce dalla volontà dell'amministrazione comunale di mettere ordine a una consuetudine radicata da decenni. Da tempo immemore, infatti, residenti e proprietari di immobili hanno utilizzato gli spazi antistanti le abitazioni per collocare vasi di fiori, sedute, tavolini e altri oggetti, una pratica mai formalmente regolamentata ma generalmente tollerata. Negli ultimi tempi, tuttavia, la varietà di materiali, forme e modalità di occupazione ha finito per creare una situazione disomogenea, con ripercussioni sul decoro urbano, sull'accessibilità e sulla fruibilità degli spazi comuni. E più volte, tra i cittadini, sono nati litigi.

"L'amministrazione comunale" prosegue il vice sindaco Rino Di Girolamo "avvierà una concertazione con i residenti e assieme a loro stabiliremo le modalità per intervenire. La nostra idea è impegnare economicamente il Comune a fornire i vasi agli abitanti del centro storico: porteremo così i cittadini a risparmiare, e renderemo più uniforme l'arredamento per il verde nel centro storico".

Tra le novità figura anche una disciplina più rigorosa per la raccolta differenziata: all'esterno delle abitazioni potrà essere esposto un solo mastello, esclusivamente quello relativo alla frazione di rifiuto prevista dal calendario di raccolta del giorno. Gli oggetti abbandonati o privi di un proprietario identificabile saranno invece rimossi e conferiti al centro di raccolta comunale. Per quanto riguarda vasi e fioriere, l'amministrazione ha annunciato che saranno oggetto di uno specifico regolamento che ne definirà tipologie, dimensioni e modalità di collocazione.

L'ordinanza avrà una durata di sei mesi e rappresenta una misura transitoria in vista dell'approvazione del nuovo regolamento comunale. La vigilanza sarà affidata alla Polizia Locale e agli altri organi competenti, che potranno diffidare i trasgressori alla rimozione immediata degli oggetti. In caso di mancato rispetto della diffida scatteranno le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, oltre alla rimozione forzata con addebito delle spese.

L'obiettivo è coniugare tutela del patrimonio storico, decoro urbano e uniformità di trattamento tra i cittadini, attraverso regole chiare che consentano una gestione ordinata degli spazi pubblici del borgo antico.

Spoltore, 6 agosto 2026