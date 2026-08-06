INVITO CONFERENZA STAMPA su telecamere e fototrappole sul territorio di Pescara – Venerdì 7 agosto, ore 10, sala Giunta del Comune di Pescara

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Venerdì 7 agosto, ore 10, sala Giunta del Comune di Pescara
Telecamere e fototrappole sul territorio di Pescara. È il tema della conferenza stampa che si svolgerà domani, venerdì 7 agosto, alle ore 10, nella sala Giunta del Comune, anche alla luce delle ultime installazioni.
Saranno presenti il sindaco Carlo Masci, gli assessori Adelchi Sulpizio e Claudio Croce, il comandante della Polizia locale Danilo Palestini e il presidente di Ambiente Spa Riccardo Chiavaroli con il direttore generale della società Marco Molisani, insieme al dirigente comunale Alessio Zaffiri.
La stampa è invitata a partecipare.
Pescara, 6 agosto 2026