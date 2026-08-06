[INGV Comunicato stampa] PALEOSISMOLOGIA | Un nuovo metodo probabilistico stima la magnitudo dei terremoti antichi a partire da tre misure geologiche

PALEOSISMOLOGIA | Un nuovo metodo probabilistico stima la magnitudo dei

terremoti antichi a partire da tre misure geologiche

Un nuovo software e un nuovo database tracciano la rotta verso una

ricostruzione sempre più accurata della storia sismica dei territori

[Roma, 6 agosto 2026]

Un team di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(INGV), in collaborazione con la Southern University of Science and

Technology di Shenzhen (SUSTech, Cina), ha sviluppato un algoritmo che

integra per la prima volta tre misure geologiche fondamentali per lo studio

dei terremoti del passato: rigetto, lunghezza della rottura della crosta ed

età del sisma.

L'algoritmo è stato presentato in uno studio recentemente pubblicato sulla

rivista scientifica Bulletin of the Seismological Society of America (BSSA).

L'articolo fornisce stime di magnitudo con tutte le incertezze

esplicitamente quantificate e mostra che, nell'Appennino centrale, le serie

storiche paleosismologiche catturano quasi esclusivamente le magnitudo

estreme, ovvero più grandi di 6.5, con importanti implicazioni per la

valutazione della pericolosità sismica.

Ricostruire la storia sismica di un territorio precedente all'avvento dei

sismografi è un'operazione tanto indispensabile quanto delicata. I

terremoti sufficientemente energetici "rompono" la superficie terrestre:

individuando queste fratture, misurando di quanto si è spostata la

superficie in un singolo evento (vale a dire il "rigetto") e datando i

sedimenti che ne registrano l'età, i paleosismologi possono identificare i

terremoti preistorici e storici. Tuttavia, tradurre queste misure di

terreno in una magnitudo affidabile è un problema tutt'altro che banale,

pieno di incertezze di misura, problemi di conservazione e di modellazione.

Alla base del lavoro c'è PaleoEcA, un nuovo database che raccoglie 44

paleoterremoti dell'Appennino centrale verificatisi negli ultimi 27.000 anni

"Abbiamo armonizzato decenni di indagini paleosismologiche, associando a

ogni misura la sua incertezza", spiega Deborah Di Naccio, ricercatrice

dell'INGV e prima autrice dell'articolo. "Senza questa trasparenza,

qualsiasi elaborazione successiva rischia di produrre magnitudo solo

apparentemente precise".

I risultati presentati nello studio si basano su un nuovo software,

PaleoBAYES, un algoritmo open-source che impiega il metodo statistico

dell'inferenza bayesiana per fondere simultaneamente tre dati geologici: il

rigetto, la lunghezza della rottura in superficie e l'età dell'evento.

"PaleoBAYES considera non solo gli errori di osservazione, ma anche due

fattori spesso trascurati", aggiunge Davide Zaccagnino, ricercatore della

SUSTech di Shenzen e co-autore dell'articolo. "Da un lato, la probabilità

di preservazione diminuisce col passare del tempo: una traccia più antica

ha maggiori probabilità di essere stata cancellata. D'altro canto, è

risaputo che la distribuzione dei terremoti nel tempo non è uniforme:

secondo la legge di Gutenberg-Richter, la frequenza degli eventi diminuisce

esponenzialmente con l'aumentare della magnitudo. Considerare tale

proprietà nell'interpretazione degli eventi riconosciuti nelle trincee

paleosismologiche è pertanto più realistico rispetto all'assunzione di una

distribuzione uniforme delle diverse magnitudo. In questo modo la stima

finale non è un numero solo, ma un intervallo di credibilità: per i nostri

44 eventi, l'incertezza al 95% si attesta tipicamente entro ±0.3-0.7 unità

di magnitudo".

Il banco di prova sono stati i terremoti storici di magnitudo nota. Per il

terremoto del Fucino del 1915, ad esempio, il metodo restituisce una

magnitudo M 6.83 ± 0.13, in piena coerenza con le stime strumentali e

macrosismiche (M 6.7-7.0). Ma la vera rivelazione dello studio è un'altra. "In

Appennino centrale, i terremoti con magnitudo inferiore a circa 6.5 hanno

una probabilità bassissima di lasciare tracce che sopravvivano abbastanza a

lungo da essere osservate oggi", afferma Michele Carafa, ricercatore

dell'INGV e co-autore dello studio. "Questo implica che il catalogo

paleosismologico campioni quasi esclusivamente la coda estrema della

distribuzione di magnitudo, cioè i grandissimi eventi. Qualsiasi

valutazione di pericolosità che ignori questa soglia di completezza

effettiva – e che non propaghi le incertezze in modo rigoroso – può

introdurre distorsioni sistematiche".

Lo studio mostra anche che i risultati dipendono pesantemente dalle leggi

di scala scelte, rafforzando la necessità di un approccio probabilistico

unico e riproducibile. Con PaleoBAYES e l'esempio di PaleoEcA, la comunità

scientifica dispone ora di una cassetta degli attrezzi per una transizione

dalla stima deterministica delle magnitudo dei terremoti pre-strumentali

alla quantificazione sistematica delle incertezze in paleosismologia.

Link all'articolo

Link al software PaleoBAYES e al database PaleoEcA

Link utili:

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Southern University of Science and Technology di Shenzhen (Guangdong, Cina)

[image: CS_nuovi_database_software_paleosismologia.jpg]

Foto: La faglia del Monte Morrone a Colle delle Vacche, Appennino Centrale,

Italia (Photo credit: Vanja Kastelic)